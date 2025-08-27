Social VioData, prima platformă din Republica Moldova care protejează femeile și copiii de violență







Republica Moldova. Pentru prima dată, Republica Moldova va avea un sistem digital unitar pentru colectarea și analiza datelor despre violența împotriva femeilor și violența în familie. Guvernul a aprobat Conceptul și Regulamentul Sistemului informațional „VioData”. Acesta a fost elaborat de Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne. Autoritățile spun că inițiativa va crește eficiența intervențiilor și va proteja victimele. De asemenea, va alinia țara la standardele europene.

Femeile și copiii, în centrul protecției

Sistemul va centraliza toate informațiile despre cazurile de violență, inclusiv registrul agresorilor. Totodată, acesta va garanta protecția datelor personale ale minorilor și altor categorii vulnerabile. Poliția, instanțele, medicii și asistenții sociali vor avea acces la aceeași platformă digitală. Acest lucru va permite reacții mai rapide și intervenții mai eficiente. „VioData unește datele dezagregate existente pentru ca instituțiile să nu mai intervină separat. Vor acționa împreună, în sprijinul femeilor și copiilor”, a declarat Viorica Țîmbalari, directoarea ANPCV.

VioData va genera statistici oficiale, complete și comparabile cu cele europene, care vor sta la baza politicilor publice și a serviciilor sociale. „Impactul acestui sistem va fi resimțit deopotrivă de victime, autorități și societate. Victimele vor beneficia de intervenții mai rapide. Autoritățile vor avea date clare pentru decizii eficiente. Iar societatea va câștiga mai multă transparență și siguranță”, a adăugat Viorica Țîmbalari. Sistemul va reduce birocrația, va minimiza erorile în raportare și va arăta public cum sunt gestionate cazurile de violență.

Crearea VioData răspunde angajamentelor Republicii Moldova prin ratificarea Convenției de la Istanbul. Convenția obligă statele să colecteze date fiabile și dezagregate privind violența. Statisticile arată că aproximativ 64% dintre femeile din Moldova au raportat cel puțin o formă de violență din partea partenerului de viață. Sistemul face parte din Programul național 2023–2027 pentru prevenirea și combaterea violenței față de femei și în familie. Se aliniază la standardele Uniunii Europene privind egalitatea de gen și digitalizarea serviciilor publice. VioData va fi un instrument esențial pentru protecția victimelor. De asemenea, va asigura intervenții mai eficiente în întreaga țară.