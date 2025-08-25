Politica

TikTok implementează măsuri extinse pentru protejarea integrității alegerilor parlamentare din Republica Moldova

TikTok implementează măsuri extinse pentru protejarea integrității alegerilor parlamentare din Republica MoldovaTikTok anunță noi măsuri pentru Republica Moldova/ Sursă foto: ziar.md
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, platforma TikTok anunță măsuri suplimentare pentru combaterea dezinformării și protejarea procesului electoral. Platforma va înființa un Centru de Control al Misiunii. Acesta va reuni experți locali și internaționali în domenii precum securitatea cibernetică, combaterea dezinformării și integritatea proceselor electorale. Ei vor asigura un spațiu sigur și informat pentru utilizatori.

Conectarea utilizatorilor la surse de informare autorizate

TikTok a lansat un Centru Electoral integrat în aplicație, în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova. Scopul este de a facilita accesul la informații oficiale despre procesul electoral: înregistrarea alegătorilor, date importante și procedura de vot. Centrul include videoclipuri educaționale și materiale informative realizate împreună cu organizația Stop Fals!, contribuind la alfabetizarea media a utilizatorilor. Pentru a crește vizibilitatea centrului, TikTok aplică etichete electorale pe conținutul relevant. De asemenea, utilizatorii sunt direcționați către informațiile verificate și utile. Un Centru similar, creat în contextul alegerilor prezidențiale din 2024 și al referendumului pentru aderarea la UE, a fost accesat de peste 85.000 de ori.

Combaterea dezinformării și a practicilor înșelătoare

TikTok urmează să aplice politici stricte împotriva dezinformării, investind în tehnologii avansate de moderare. O echipă extinsă de specialiști în siguranță informațională, incluzând moderatori vorbitori de limbă română, va fi implicată. Totodată, autoritățile moldovenești și organizațiile locale vor avea la dispoziție canale directe de raportare. Acestea vor putea semnala conținutul suspect spre analiză. Platforma va menține o vigilență sporită față de încercările de manipulare a dezbaterilor publice. De asemenea, va interzice operațiunile de influențare sub acoperire, conturile false și rețelele de tip „bot”.

Interzicerea publicității politice plătite

În același timp, TikTok va interzice publicitatea politică plătită pe platformă. Conturile partidelor și ale politicienilor neputând utiliza funcțiile de promovare sau monetizare. Astfel, platforma își reafirmă angajamentul de a susține integritatea procesului democratic în Republica Moldova și facilitează accesul publicului la informații corecte și echilibrate în perioada electorală.

Ce magazine preferă românii și pe ce își cheltuie banii
Ce magazine preferă românii și pe ce își cheltuie banii
Și-au bătut joc de banii publici. Cele mai ciudate achiziții făcute de primării
Și-au bătut joc de banii publici. Cele mai ciudate achiziții făcute de primării

Provocările dezinformării în Găgăuzia și Transnistria

În luna august, în spațiile informaționale de TikTok din și despre Găgăuzia și Transnistria s-au răspândit numeroase mesaje dezinformatoare despre evenimente sau decizii locale. Acestea au fost adesea amplificate de utilizatori din afara Moldovei. În Republica Moldova, utilizarea TikTok în scopuri politice nu este nouă. Ion Ripa, cunoscut sub pseudonimul „King Kong”, este un influencer cu peste 160.000 de urmăritori și aproape 4 milioane de aprecieri. El a început să producă regulat conținut politic și a promovat narațiunile lui Ilan Șor și poziții proruse. În perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 2025, TikTok a monitorizat și eliminat rețele de conturi care diseminau astfel de mesaje politice.

Lecții din alegerile din România: Călin Georgescu și utilizarea TikTok

În contextul alegerilor din Republica Moldova, este relevant să analizăm experiența din România. Călin Georgescu, politician de extremă dreapta, a folosit TikTok pentru a-și promova mesajele anti-UE și anti-NATO. El a câștigat popularitate neașteptată în rândul tinerelor generații. Campania sa a fost amplificată printr-o rețea de peste 27.000 de conturi false. Acestea erau coordonate și sprijinite prin site-uri și canale de Telegram din Rusia, care i-au multiplicat mesajele și i-au influențat imaginea.

Măsurile implementate de TikTok în Republica Moldova reflectă un angajament ferm de a proteja integritatea procesului electoral și de a combate dezinformarea. Exemplele din România și comportamentele observate în rândul influencerilor moldoveni subliniază importanța monitorizării atente a platformelor digitale și a colaborării între autoritățile naționale și platformele de socializare pentru a asigura un mediu online sigur și echilibrat în perioada electorală.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:47 - CFR Cluj e la pământ, Nelu Varga își numără lingourile de aur în Africa
22:44 - Tragedie la Târgu Mureș. Medic rezidentă din Republica Moldova și-a pierdut viața după ce s-a aruncat de la etajul patru
22:36 - Trump ezită să-i fixeze un termen clar lui Putin pentru întâlnirea cu Zelenski
22:23 - Ce magazine preferă românii și pe ce își cheltuie banii
22:12 - Actrițe care au susținut #MeToo: povești reale din culisele abuzului
22:07 - Acuzațiile despre primele și bonusurile din Romsilva, respinse de Marius Dan Sîiulescu

Proiecte speciale