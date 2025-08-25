Politica TikTok implementează măsuri extinse pentru protejarea integrității alegerilor parlamentare din Republica Moldova







Republica Moldova. În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, platforma TikTok anunță măsuri suplimentare pentru combaterea dezinformării și protejarea procesului electoral. Platforma va înființa un Centru de Control al Misiunii. Acesta va reuni experți locali și internaționali în domenii precum securitatea cibernetică, combaterea dezinformării și integritatea proceselor electorale. Ei vor asigura un spațiu sigur și informat pentru utilizatori.

Conectarea utilizatorilor la surse de informare autorizate

TikTok a lansat un Centru Electoral integrat în aplicație, în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova. Scopul este de a facilita accesul la informații oficiale despre procesul electoral: înregistrarea alegătorilor, date importante și procedura de vot. Centrul include videoclipuri educaționale și materiale informative realizate împreună cu organizația Stop Fals!, contribuind la alfabetizarea media a utilizatorilor. Pentru a crește vizibilitatea centrului, TikTok aplică etichete electorale pe conținutul relevant. De asemenea, utilizatorii sunt direcționați către informațiile verificate și utile. Un Centru similar, creat în contextul alegerilor prezidențiale din 2024 și al referendumului pentru aderarea la UE, a fost accesat de peste 85.000 de ori.

TikTok urmează să aplice politici stricte împotriva dezinformării, investind în tehnologii avansate de moderare. O echipă extinsă de specialiști în siguranță informațională, incluzând moderatori vorbitori de limbă română, va fi implicată. Totodată, autoritățile moldovenești și organizațiile locale vor avea la dispoziție canale directe de raportare. Acestea vor putea semnala conținutul suspect spre analiză. Platforma va menține o vigilență sporită față de încercările de manipulare a dezbaterilor publice. De asemenea, va interzice operațiunile de influențare sub acoperire, conturile false și rețelele de tip „bot”.

În același timp, TikTok va interzice publicitatea politică plătită pe platformă. Conturile partidelor și ale politicienilor neputând utiliza funcțiile de promovare sau monetizare. Astfel, platforma își reafirmă angajamentul de a susține integritatea procesului democratic în Republica Moldova și facilitează accesul publicului la informații corecte și echilibrate în perioada electorală.

În luna august, în spațiile informaționale de TikTok din și despre Găgăuzia și Transnistria s-au răspândit numeroase mesaje dezinformatoare despre evenimente sau decizii locale. Acestea au fost adesea amplificate de utilizatori din afara Moldovei. În Republica Moldova, utilizarea TikTok în scopuri politice nu este nouă. Ion Ripa, cunoscut sub pseudonimul „King Kong”, este un influencer cu peste 160.000 de urmăritori și aproape 4 milioane de aprecieri. El a început să producă regulat conținut politic și a promovat narațiunile lui Ilan Șor și poziții proruse. În perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 2025, TikTok a monitorizat și eliminat rețele de conturi care diseminau astfel de mesaje politice.

În contextul alegerilor din Republica Moldova, este relevant să analizăm experiența din România. Călin Georgescu, politician de extremă dreapta, a folosit TikTok pentru a-și promova mesajele anti-UE și anti-NATO. El a câștigat popularitate neașteptată în rândul tinerelor generații. Campania sa a fost amplificată printr-o rețea de peste 27.000 de conturi false. Acestea erau coordonate și sprijinite prin site-uri și canale de Telegram din Rusia, care i-au multiplicat mesajele și i-au influențat imaginea.

Măsurile implementate de TikTok în Republica Moldova reflectă un angajament ferm de a proteja integritatea procesului electoral și de a combate dezinformarea. Exemplele din România și comportamentele observate în rândul influencerilor moldoveni subliniază importanța monitorizării atente a platformelor digitale și a colaborării între autoritățile naționale și platformele de socializare pentru a asigura un mediu online sigur și echilibrat în perioada electorală.