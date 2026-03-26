Vin, bere sau băutură spirtoasă? Un studiu a stabilit care e mai puțin nociv pentru organism

Un studiu amplu pe 340.000 de persoane arată diferențe între consumul de vin, bere și băuturi spirtoase în ceea ce privește riscul de deces. Specialiștii cer, însă, prudență în interpretare, relatează foxnews.com.

Nu toate băuturile alcoolice au același impact asupra sănătății. Un studiu prezentat pe 19 martie de Colegiul American de Cardiologie sugerează că vinul ar putea fi asociat cu riscuri mai mici comparativ cu berea sau băuturile spirtoase.

Cercetarea, care urmează să fie prezentată în cadrul sesiunii științifice anuale din 28–30 martie, a analizat datele a peste 340.000 de adulți din Marea Britanie, colectate între 2006 și 2022.

Participanții au fost incluși în baza de date UK Biobank, iar informațiile au fost obținute prin chestionare. Cercetătorii au împărțit adulții în patru categorii, în funcție de nivelul consumului de alcool.

Consumul a fost calculat în echivalente standard. Spre exemplu, o cutie de bere de 360 mililitri, un pahar de vin de 150 mililitri și un shot de 45 mililitri de băutură spirtoasă.

Autorii precizează că studiul este observațional. Acest lucru înseamnă că rezultatele indică o asociere, dar nu pot demonstra o relație de cauzalitate.

Analiza deceselor cauzate de boli cardiovasculare arată că persoanele care consumă moderat vin au avut un risc cu aproximativ 21% mai mic de a muri din această cauză, comparativ cu cei care nu au consumat alcool sau au consumat ocazional.

În schimb, chiar și un consum redus de băuturi spirtoase, bere sau cidru a fost asociat cu un risc mai mare.

„Risc cu 9% mai mare de deces din cauza bolilor cardiovasculare comparativ cu absența consumului sau consumul ocazional”, se arată în comunicatul instituției.

Indiferent de tipul băuturii, consumul ridicat de alcool este corelat cu o creștere a mortalității.

Persoanele care beau mult au fost cu 24% mai expuse riscului de deces din orice cauză. Riscul de deces prin cancer a fost mai mare cu 36%, iar cel de deces cardiovascular a crescut cu 14%.

Potrivit cercetării, diferențele între tipurile de alcool apar chiar și la niveluri scăzute sau moderate de consum.

„Diferențele de risc în funcție de tipul de alcool au apărut la niveluri scăzute și moderate de consum, unde consumul de băuturi spirtoase, bere sau cidru a fost asociat cu un risc semnificativ mai mare de deces, în timp ce același nivel de consum de vin a fost asociat cu un risc semnificativ mai mic de deces”, se precizează în comunicat.

Autorul principal al studiului, Zhangling Chen, profesor la Universitatea Centrală de Sud din China, spune că rezultatele contribuie la clarificarea unor date contradictorii existente până acum.

„Aceste constatări pot contribui la rafinarea recomandărilor, subliniind că riscurile pentru sănătate asociate alcoolului depind nu doar de cantitatea consumată, ci și de tipul băuturii. Chiar și un consum scăzut până la moderat de băuturi spirtoase, bere sau cidru este asociat cu o mortalitate mai mare, în timp ce un consum scăzut până la moderat de vin poate avea un risc mai redus”, a declarat acesta.

Rezultatele nu sunt încă publicate într-o revistă științifică evaluată de experți, ceea ce limitează interpretarea lor.

Julian Braithwaite, președinte și CEO al Alianței Internaționale pentru Consumul Responsabil de Alcool, organizație care nu a fost implicată în studiu, atrage atenția asupra acestui aspect.

„Având în vedere că aceste date nu au fost publicate într-o revistă evaluată de experți, este dificil de interpretat pe deplin concluziile”, a declarat acesta.

El a adăugat că „totuși, ele reprezintă un memento util că relația dintre alcool și sănătate nu este una de tip totul sau nimic. Riscul depinde de cât de mult beau oamenii și de contextul general al stilului de viață în care are loc consumul.”

Totodată, Braithwaite consideră că „acest lucru întărește ideea că afirmațiile simplificate sunt nefolositoare și că adulții ar trebui să discute cu un specialist și să ia decizii informate în funcție de situația lor individuală.”

În paralel, tot mai mulți experți în sănătate atrag atenția asupra efectelor negative ale alcoolului, indiferent de cantitate. Neurochirurgul Brett Osborn, din Florida, a declarat anterior că alcoolul este o substanță toxică.

„Știm acest lucru de foarte mult timp. Nu este nimic nou. Știu vorba aceea veche că poți bea unul sau două pahare pe zi și că este benefic pentru inimă. Nu este. Nu este bun pentru inimă. Nu este bun pentru creier. Nu este bun pentru siluetă”, a spus medicul.