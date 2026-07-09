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Viitorul marilor orașe depinde de tehnologie. Cum vor fi gestionate comunitățile urbane cu miliarde de locuitori în plus

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Viitorul marilor orașe depinde de tehnologie. Cum vor fi gestionate comunitățile urbane cu miliarde de locuitori în plusorasele viitorului. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Până în 2050, populația din zonele urbane ar putea crește cu aproximativ 2,5 miliarde de persoane, iar orașele vor fi nevoite să găsească soluții pentru a gestiona mai eficient infrastructura, siguranța publică și serviciile oferite cetățenilor, arată o analiză realizată de compania Genetec din Canada.

Marile orașe, sub presiune până în 2050. Populația urbană va crește cu 2,5 miliarde de persoane

Creșterea rapidă a numărului de locuitori pune presiune pe administrațiile locale, care folosesc tot mai multe tehnologii pentru monitorizare, coordonare și luarea deciziilor. Însă numărul mare de sisteme și volumul uriaș de date pot deveni dificil de administrat fără o strategie unitară.

Pe măsură ce tehnologia devine parte din viața urbană, orașele folosesc camere video, senzori, sisteme de management al traficului și platforme digitale pentru diferite servicii publice. Toate aceste instrumente produc cantități mari de informații care trebuie analizate și gestionate rapid.

O provocare importantă apare atunci când instituțiile folosesc sisteme separate, care nu comunică eficient între ele. Acest lucru poate încetini intervențiile și poate face mai dificilă coordonarea în situații importante.

Bani inteligența artificială

Bani inteligența artificială. Sursă foto: Freepik

De ce este importantă conectarea sistemelor

Specialiștii susțin că viitorul orașelor inteligente nu depinde doar de introducerea unor tehnologii noi, ci și de modul în care acestea funcționează împreună.

Sistemele unificate permit conectarea informațiilor din mai multe surse, precum supravegherea video, controlul accesului sau managementul traficului. Astfel, echipele responsabile pot avea o imagine mai clară asupra situației și pot lua decizii mai rapide.

De exemplu, în cazul unor evenimente mari, precum festivaluri sau competiții sportive, autoritățile pot coordona mai ușor fluxurile de oameni, traficul și măsurile de siguranță dacă toate datele sunt disponibile într-o singură platformă.

Inteligența artificială poate ajuta orașele, dar cu reguli clare

Noile tehnologii bazate pe inteligență artificială pot contribui la analizarea mai rapidă a informațiilor și la identificarea unor situații care necesită intervenție.

Aceste instrumente pot ajuta, de exemplu, la găsirea rapidă a unor imagini relevante sau la optimizarea traseelor pentru vehiculele serviciilor de urgență.

În același timp, specialiștii atrag atenția că utilizarea acestor soluții trebuie făcută cu transparență, reguli clare privind datele și supraveghere umană.

Protecția datelor devine esențială în orașele inteligente

Odată cu extinderea sistemelor digitale, crește și importanța securității cibernetice și a protejării informațiilor personale.

Autoritățile au nevoie de reguli clare privind colectarea, accesarea și stocarea datelor, dar și de soluții care să permită verificarea modului în care acestea sunt folosite.

Un echilibru între siguranță și respectarea drepturilor cetățenilor este considerat esențial pentru menținerea încrederii publicului.

Cum ar putea arăta orașele viitorului

Pe măsură ce populația urbană continuă să crească, orașele vor avea nevoie de sisteme flexibile, capabile să integreze tehnologii noi fără schimbări majore ale infrastructurii existente.

Specialiștii consideră că administrațiile care vor reuși să conecteze datele, instituțiile și tehnologiile vor putea reacționa mai rapid la probleme și vor putea construi orașe mai sigure și mai eficiente pentru locuitori.

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