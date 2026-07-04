Un oraș din Europa reduce consumul de apă după valul de căldură

Seceta prelungită și temperaturile ridicate provoacă probleme tot mai mari în Munchen. După o perioadă cu precipitații reduse și un consum crescut de apă, autoritățile au decis să ia primele măsuri pentru protejarea rezervelor. Deși alimentarea cu apă potabilă nu este pusă în pericol în acest moment, oficialii avertizează că restricțiile ar putea fi extinse dacă situația nu se va îmbunătăți, arată Ziarul Românesc.

Autoritățile locale au pus în aplicare un plan de economisire a apei, în contextul scăderii nivelului apelor subterane. Primarul Dominik Krause a creat o echipă specială care se ocupă de coordonarea măsurilor necesare pentru reducerea consumului.

Edilul a descris situația drept una neobișnuită, menționând că orașul nu s-a mai confruntat cu astfel de condiții de mai multe decenii. Sistemul municipal de alimentare cu apă este supus unei presiuni tot mai mari din cauza cererii ridicate.

Printre primele decizii luate se află oprirea unor fântâni arteziene decorative care folosesc cantități mari de apă. Alte fântâni din oraș vor funcționa după un program redus.

Măsurile includ și limitarea folosirii apei pentru întreținerea spațiilor verzi și a terenurilor sportive, suspendarea spălării geamurilor clădirilor publice și oprirea temporară a spălării vehiculelor aparținând administrației.

De asemenea, autoritățile au cerut angajaților instituțiilor publice să reducă pe cât posibil consumul zilnic de apă.

Compania de apă le recomandă locuitorilor să adopte măsuri simple pentru economisire, precum evitarea spălării mașinilor, reducerea timpului petrecut la duș și renunțarea la umplerea piscinelor.

„Îi rog pe toți locuitorii din München să contribuie la economisirea apei. Fiecare litru care nu este consumat ajută la ameliorarea situației”, a declarat primarul Dominik Krause.

Acesta a adăugat că, dacă nivelul consumului nu va scădea, ar putea fi necesare noi restricții.

München nu este singurul oraș care ia măsuri din cauza lipsei precipitațiilor. Alte localități germane au început să îndemne populația să folosească apa cu mai multă atenție.

În unele zone, autoritățile analizează posibilitatea introducerii unor reguli mai stricte dacă seceta continuă.