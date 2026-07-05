Drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor depind de buna funcționare a sistemului judiciar, arată Ministerul Justiției. În mesajul transmis de Ziua Justiției, instituția a evidențiat rolul profesioniștilor din sistemul judiciar și importanța unui dialog constant între instituții.

Ministerul Justiției a evidențiat contribuția profesioniștilor din domeniul juridic la funcționarea serviciului public judiciar.

„Cu ocazia Zilei Justiției, Ministerul Justiției adresează salutul său instituțional judecătorilor, procurorilor, avocaților, grefierilor, arhivarilor, precum și executorilor judecătorești, consilierilor juridici, experților, personalului de specialitate juridică din instanțe și parchete, care, în mod esențial și nemijlocit sau indirect, contribuie la realizarea unui serviciu public esențial pentru cetățeni: serviciul public judiciar”, a arătat instituția.

Instituția arată că își menține disponibilitatea de colaborare cu autoritatea judecătorească și susține că dialogul instituțional este necesar pentru buna funcționare a sistemului.

„Ministerul Justiției își exprimă completa disponibilitate de a menține un dialog instituțional principial și corect cu organismele autorității judecătorești și ale puterii judecătorești și de a coopera pentru a sprijini, în limita puterilor legale și constituționale și a resurselor existente, buna funcționare a sistemului judiciar și independența puterii judecătorești, garanții supreme ale respectării și realizării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor”, se arată în mesaj.

Ministerul Justiției subliniază că independența magistraților, integritatea profesiilor juridice și sprijinirea sistemului judiciar sunt elemente esențiale pentru protejarea drepturilor cetățenilor.

„Drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, ordinea legală și constituțională, ordinea publică și pacea socială depind direct și esențial de buna funcționare a sistemului judiciar, de imparțialitatea judecătorilor și procurorilor, de respectarea independenței lor, de ocrotirea și sprijinirea legală și materială a puterii judecătorești și a profesiilor juridice liberale, de profesionalismul și integritatea tuturor profesiilor juridice”, transmite Ministerul.

Ministerul Justiției arată că provocările existente trebuie soluționate după depășirea perioadei de interimat constituțional, prin colaborare între instituțiile statului.

„Ministerul Justiției își exprimă speranța și încrederea că, odată depășită starea constituțională de interimat, problemele și provocările din sistemul judiciar vor fi rezolvate cu titlu de urgență de un viitor guvern cu puteri constituționale depline, pe baza dialogului și a cooperării loiale și efective între puterile statului, în spiritul deplin al Constituției”, a mai arătat instituția.