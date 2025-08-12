Social Vietnam vrea să atragă turiști europeni. Statul comunist, extrem de sărac, elimină vizele







Vietnam, o țară comunistă foarte săracă, a anunțat o măsură majoră pentru atragerea turiștilor, eliminând vizele pentru cetățenii din 12 țări europene, inclusiv România, începând cu 15 august. Decizia, adoptată de guvern pe 8 august, permite șederi de până la 45 de zile fără viză și face parte dintr-o strategie amplă de promovare a turismului, valabilă până în 14 august 2028.

Guvernul de la Hanoi a aprobat săptămâna trecută o măsură care permite cetățenilor din Belgia, Bulgaria, Cehia, Croația, Elveția, Luxemburg, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria să intre în Vietnam fără viză pentru o perioadă maximă de 45 de zile. Facilitarea se aplică deținătorilor tuturor tipurilor de pașapoarte și se va menține în vigoare pentru următorii trei ani.

Această decizie vine în contextul unui efort intens de relansare a industriei turistice, afectată de restricțiile pandemice și de concurența tot mai mare din regiune. Autoritățile vietnameze speră ca prin reducerea barierelor administrative să atragă un număr mai mare de vizitatori europeni, segment considerat cu putere de cumpărare ridicată și interes pentru experiențe culturale autentice.

Pe lângă turiștii din cele 12 țări europene, Vietnam a introdus o scutire temporară de viză pentru anumite categorii de străini ale căror vizite sunt considerate benefice pentru țară. Printre aceștia se numără lideri politici, oameni de știință, profesori universitari, ingineri, specialiști IT, investitori, directori de corporații globale, artiști, sportivi și personalități culturale.

Invitațiile oficiale vor putea fi emise de principalele instituții ale statului vietnamez, de la președintele țării și premier, până la conducători locali, universități, institute de cercetare și companii de pe lista aprobată de guvern.

De asemenea, în scopuri diplomatice sau economice, Ministerul Securității Publice poate declara eligibile alte persoane pentru acces fără viză, potrivit Agerpres.

Extinderea accesului fără viză este parte a unei strategii mai ample de repoziționare a Vietnamului ca destinație turistică și o strategie economică în Asia de Sud-Est. Aceasta coincide cu o intensificare a relațiilor comerciale dintre Europa și regiune, inclusiv investiții majore, acorduri comerciale și proiecte bilaterale.

Experții subliniază că măsura are și o componentă geopolitică în contextul tensiunilor comerciale globale și al reorientării Europei către piețe asiatice, Vietnam devine un partener strategic. Eliminarea vizelor nu doar că stimulează turismul pentru europeni, dar facilitează și contactele de afaceri și colaborările în domenii-cheie precum tehnologia, educația și infrastructura, potrivit thebusinesstimesintl.