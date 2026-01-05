Vietnam cere retragerea serialului Netflix „Shine on Me” din cauza hărților controversate

Departamentul de Film din Ministerul Culturii, Sportului și Turismului din Vietnam a solicitat companiei Netflix să elimine imediat serialul „Shine on Me” din aplicație și de pe site. Autoritățile susțin că filmul conține numeroase imagini cu hărți, inclusiv linia cu nouă linii, care sunt inexacte și încalcă suveranitatea națională a Vietnamului.

Un document al Departamentului de Film din Vietnam, trimis către Netflix pe 3 ianuarie 2025, arată că platforma distribuie serialul „I See the Bright Sunshine” („Shine on Me”) online și prin aplicație către utilizatorii din Vietnam. Filmul are 27 de episoade, iar în prezent sunt disponibile până la episodul 25, clasificat T13, destinat spectatorilor cu vârsta de 13 ani și peste.

Inspecția Departamentului de Film a scos la iveală numeroase imagini cu hărți, inclusiv linia cu nouă linii, care sunt considerate inexacte și încalcă suveranitatea națională. În episodul 25, aceste secvențe apar între minutele 32:10 și 34:03, conform raportului oficial.

Pe baza rezultatelor inspecției, filmul „I See the Brilliant Sunshine” („Shine on Me”) a fost clasificat de Departamentul de Film din Vietnam în categoria C, categorie în care distribuția nu este permisă. Decizia are la bază încălcarea prevederilor punctului d, alineatul 1, articolul 9 din Legea filmului din 2022.

În conformitate cu articolul 15, alineatul 2, din Decretul Guvernamental nr. 131/2022/ND-CP din 31 decembrie 2022, care detaliază aplicarea Legii cinematografiei, Departamentul de Film solicită Netflix să elimine imediat filmul. Dispoziția este formulată ca măsură de aplicare a cadrului legal în vigoare.

Măsura reflectă poziția constantă a Vietnamului față de materialele care includ reprezentări ale liniei cu nouă linii, indiferent de durata sau contextul apariției acestora. Harta contestată de autoritățile din Vietnam apare într-o scenă de curs universitar, iar autoritățile au dispus retragerea producției și reclasificarea acesteia în categoria C, acordând platformei un termen de 24 de ore pentru conformare.

Cazuri similare au fost înregistrate și anterior, inclusiv în 2023, când Netflix a oprit difuzarea serialului chinezesc „Flight to You” în Vietnam, deși imaginea era estompată. De asemenea, filmul „Barbie” a fost retras din cinematografe, iar alte produse și mărci au fost verificate pentru utilizarea aceleiași hărți.