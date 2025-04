Politica Victor Ponta, clarificări legate de scandalul inundațiilor. Ce greșeală ar fi făcut Mircea Dinescu







Victor Ponta a stârnit controverse pe scena politică, după ce a declarat că a deschis barajul Porțile de Fier în anul 2014. Declarația sa a împărțit opinia publică în două și a readus în discuție un episod tensionat din perioada în care era premier. Printre cei care au reacționat dur s-a numărat și poetul Mircea Dinescu, care a declarat că se va adresa instanței. Mircea Dinescu a explicat că și-a proprietatea din zona Cetate. Totuși, cunoscutul poet a confundat evenimentele din 2014 cu cele din 2006, când au avut loc alte inundații în zonă.

Ponta, explicații legate de scandalul inundațiilor

Fostul premier susține că a mai vorbit despre acest subiect și în 2021. De asemenea, el a menționat că a luat o decizie pentru a preveni o tragedie. După valul de critici și acuzații, inclusiv cele de trădare, Victor Ponta a revenit cu lămuriri legate de decizia de a deschide barajul de la Porțile de Fier în 2014. Explicațiile sale au fost susținute și de Hidroelectrica, care a confirmat că acțiunea a avut loc în baza unui acord bilateral România-Serbia, semnat în trecut și prelungit în anul 1987.

Fostul premier a declarat, într-o intervenție la România TV, că a convocat în noaptea de vineri reprezentanții tuturor instituțiilor responsabile în gestionarea situațiilor de urgență. Autoritățile l-au asigurat că, dacă debitul va fi controlat, nu va exista niciun pericol pentru teritoriul românesc.

Victor Ponta a adăugat că la Guvern există un raport oficial care conține detalii despre decizie, zonele afectate și modul în care a fost gestionată situația.

Mesajul fostului premier

În luna mai 2014, peste 1.500 de hectare de terenuri agricole, pășuni și păduri au fost inundate din cauza creșterii nivelului Dunării. Localitățile Bechet, Piscu Vechi, Desa și Cetate au fost printre cele mai afectate, potrivit informațiilor publicate la acea vreme de Radio România Actualități.

„Românii trebuie să știe că, în 2014, au avut loc cele mai mari inundații din ultimii 120 de ani din Europa, care au produs victime și distrugeri uriașe! În România, din fericire, am luat — alături de specialiști — măsurile necesare, iar viața niciunui român nu a fost în pericol. Pagubele materiale minime au fost imediat reparate, iar despăgubirile au fost acordate”, a explicat Victor Ponta.

De asemenea, el a subliniat că România a ajutat țările aflate în pericol.

„În același timp, România, ca un bun vecin, a ajutat țările aflate în pericol. Un lider ia decizii rapide și corecte — și asta am făcut! Cei care acum mă acuză cu ură oarbă lucrau, în 2014, alături de mine în Guvern! Împreună am protejat românii și am ajutat vecinii! Și așa trebuie să facem și în continuare!”, a adăugat candidatul la prezidențiale.

Ce spunea Hidroelectrica

De asemenea, Hidroelectrica a oferit detalii cheie legate de această situație.

„Pentru situaţia particulară din perioada 18 – 26 mai 2014, atunci când debitele Dunării au atins valori peste valoarea de 11.500 mc/s, prevăzută în documentele româno-sârbe, exploatarea SHEN Porţile de Fier I şi Porţile de Fier II s-a făcut în deplină conformitate cu prevederile Convenţiei şi Regulamentului SCDE, nivelul amonte de barajul Porţile de Fier I fiind de 63.00 MdMA”, anunțau reprezentanții Hidroelectrica.

În luna mai 2014, presa relata că inundațiile din regiunea Balcanilor erau cele mai grave din ultimii 120 de ani. Serbia se confrunta atunci cu o criză majoră, cauzată de ploile care au provocat distrugeri semnificative.

Pagube semnificative

„Numărul victimelor celor mai grave intemperii în ultimul secol în Balcani a depășit duminică 40, în timp ce în Serbia există temeri că o nouă creștere a nivelului apelor râului Sava va pune în pericol noi localități și mai ales o importantă centrală termică”, arăta Televiziunea Română în perioada respectivă.

Centrala termică se afla în apropiere de Obrenovac, un oraș grav afectat de inundații, situat lângă Belgrad. Aceasta asigura aproximativ 50% din necesarul de energie electrică al Serbiei. La acel moment, premierul sârb descria situația drept „un dezastru de proporții biblice”.

„Serbia şi Bosnia Herţegovina au cerut ajutor internaţional. Statele Unite şi Rusia au răspuns imediat apelului, iar la fel au făcut şi 14 din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, care au trimis ajutoare în cele două ţări afectate de inundaţii”, nota presa în 2014.

Victor Ponta, decizie controversată

În acel context, fostul premier a ordonat deschiderea barajului de la Porțile de Fier. În urma acestei măsuri, câteva sate din România, au fost inundate. Totuși, decizia a dus la evitarea unei tragedii umanitare. În 2021, fostul premier a reamintit aceeași decizie, însă subiectul nu a atras atenția politicienilor.

De asemenea, aceleași informații au fost comunicate și în 2014, când presa relata cum autoritățile române au reușit să „diminueze intensitatea viiturii care venea dinspre Serbia”.

„În tot acest timp, specialiştii de la cele două hidrocentrale, exploatate în parteneriat cu partea sârbă, au ştiut să gestioneze o situaţie dramatică, fără precedent, în ultimii 120 de ani. Au golit lacurile de acumulare şi au preluat viitura. Cea mai mică eroare ar fi dus la inundarea Belgradului sau a unor zone întinse din România”, se arăta pe site-ul TVR.

Poziția fostului premier

Într-un interviu oferit jurnalistului Ion Cristoiu în 2021, Victor Ponta a vorbit despre această situație.

„Noi i-am ajutat fundamental prin faptul că am deschis barajul de la Porţile de Fier, s-au inundat nişte terenuri, sate în România, dar nu s-a inundat Belgradul. Eu m-am gândit că după datoria morală pe care o avem la sârbi pentru că am lăsat NATO să-i bombardeze de la Timişoara, ar fi trebuit să-i ajutăm. Şi i-am ajutat. Şi atunci când Vucic a devenit preşedinte a propus Guvernului şi Parlamentului – nu doar eu, au fost mai multe personalităţi – m-a pus pe acea listă, cineva care a făcut ceva bun pentru Serbia”, explica el.

Mircea Dinescu a confundat inundațiile din 2014 cu cele din 2006

Mircea Dinescu a susținut că va vorbi cu locuitorii din satul Rast, care ar fi fost afectat de decizia lui Victor Ponta. De asemenea, cunoscutul poet a dat asigurări că va lupta pentru daune materiale și morale.

Satul Rast nu a fost inundat în 2014, ci în 2006. Astfel, nu există nicio legătură între decizia lui Ponta din 2014 și inundațiile din satul respectiv, care au avut loc cu opt ani mai devreme, arată Rețete și vedete.

În aprilie 2006, Dunărea a distrus complet locuințele din Rast, Dolj, iar guvernul condus de Călin Popescu Tăriceanu a alocat 15 milioane de euro pentru reconstruirea a 300 de case.

În plus, 44 de locuințe au fost construite cu ajutorul lui Gigi Becali.

Victor Ponta a explicat că nu au existat pierderi de vieți omenești și pagube materiale.

„Sistemul, care a ajuns la putere prin moartea unor oameni, acum mă acuză că am salvat vieți. Un adevărat lider, în momente de criză, ia decizii prin care salvează vieți omenești — nu terenuri agricole! Nicio persoană nu a fost în pericol în zona Dunării și nicio gospodărie nu a fost afectată (nici măcar a lui Dinescu)!”, a afirmat candidatul l‐a prezidențiale.

El a adăugat că actualul sistem „este putred moral”.

„Sunt mândru că România a ajutat, ca niște buni creștini și buni vecini, un popor aflat la nevoie! Voi face la fel, ca Președinte al României! Pentru că așa sunt educat și așa cred că este bine Faptul că tot Sistemul, care a venit la putere prin moartea unor oameni, acum mă acuză că am salvat vieți arată cât de putred moral este! Îl vom învinge împreună!”, a încheiat fostul premier.