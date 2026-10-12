Procesul de negociere pentru formarea noului Cabinet intră într-o fază decisivă, iar sprijinul parlamentar devine crucial în evitarea unei crize majore. Deputatul Victor Ponta a anunțat, la ieșirea de la discuțiile cu premierul desemnat, că reprezentanții grupului parlamentar Uniți pentru România sunt pregătiți să voteze investirea noului executiv. Acesta a subliniat că parlamentarii din formațiunea sa nu pun condiții legate de funcții sau portofolii pentru a oferi votul de învestitură, conform Agerpres.

Situația politică actuală este privită de reprezentanții UPR drept un moment de o gravitate extremă, în care deciziile rapide sunt esențiale pentru stabilitatea țării. Fostul premier consideră că respingerea acestui Cabinet ar echivala cu pierderea totală a controlului asupra indicatorilor economici și sociali.

„Noi suntem independenţi, nu suntem chiar tehnocraţi, vom lua o decizie în momentul în care domnia sa (Luca Niculescu - n.r.) vine cu lista, dar că noi vrem să avem Guvern cu puteri depline. Spre deosebire de alţii, chiar înţelegem că suntem în ceasul al 13-lea, nu al 12-lea, că dacă pică şi acest Guvern, va fi un dezastru naţional pe care nimeni nu-l controlează din punct de vedere fiscal, social, economic, că nu suntem aşa de mulţi, dar suntem serioşi, ceea ce e important.

Nu am pus condiţia 'dacă interiorul UPR nu e reprezentat, nu o să votăm'. Nici vorbă de aşa ceva, dar dacă vreunul dintre noi este util în Guvern, evident facem politică şi vrem să ne implicăm. Ceea ce vreau eu să spun este următorul lucru: cred că e cam ultima şansă cea cu Luca Niculescu, înainte de a ne sinucide în grup, ca ţară, ca şi clasă politică”, a afirmat Victor Ponta, membru al grupului.

În ciuda numărului redus de mandate, grupul parlamentar își dorește să funcționeze ca un factor de echilibru și de responsabilitate în Parlament. Victor Ponta a reconfirmat ferm că voturile formațiunii sale vor merge necondiționat către premierul desemnat în cazul în care acestea vor face diferența la numărătoare.

„Dacă depinde votul la Guvernul Luca Niculescu de voturile UPR, le va avea”, a spus Victor Ponta.

În privința atitudinii partidelor mari, deputatul a catalogat drept iresponsabile manevrele politice din această perioadă de criză. El a reliefat totodată atitudinea liderului liberal Ilie Bolojan, considerând-o o abordare matură în raport cu doleanțele altor formațiuni.

„Am văzut că domnul Bolojan a cedat, ca să spun aşa, a avut o poziţie extrem de raţională: votăm, nu mai suntem noi în Guvern, pentru că ne-aţi dat jos. Aia că m-aţi dat jos ca să mă puneţi la loc nu are niciun sens. Aici, jocul aşa de copii nu-şi are rostul. Cred că la momentul votului pentru Guvernul Luca Niculescu aflăm dacă mai avem o şansă să ne salvăm sau dacă ne sinucidem ca şi clasă politică”, a susţinut Ponta.

Privind comportamentul fostului său partid, Victor Ponta s-a arătat nedumerit de abordarea adoptată de social-democrați în cadrul procesului de negociere, menționând totodată că eventualele alegeri anticipate ar fi decontate dur de marile formațiuni parlamentare.

„Credeam că îi cunosc până zilele astea, dar zilele astea m-am gândit că au o strategie atât de sofisticată încât nici măcar eu nu înţeleg şi sunt convins că va veni această strategie mâine, poimâine şi o să facă ceea ce trebuie să facă un partid mare”, a adăugat Ponta.

Analizând opțiunile de pe scena politică, el a avertizat că provocarea anticipatelor ar aduce pierderi majore partidelor tradiționale. „Dacă îşi închipuie cineva de la PSD, PNL, USR, UDMR că o să câştige, făcând ţara praf ca să meargă la anticipate, înseamnă că habar n-au de politică. O să plătească toţi patru”, a afirmat Ponta, subliniind că PSD nu va mai ieşi pe primul loc.

Pentru ca acest executiv să fie instalat cu succes, Victor Ponta susține că este nevoie de o mediere fermă din partea șefului statului. Potrivit acestuia, președintele are pârghiile necesare pentru a aduce liderii partidelor la aceeași masă.

„Aşa e absolut normal să se întâmple şi doar domnul preşedinte al României poate să-i cheme pe Grindeanu şi pe Bolojan şi pe Kelemen Hunor la aceeaşi masă”, a apreciat Victor Ponta.

Liderul grupului UPR, Răzvan Chiriţă, a abordat subiectul legate de posibila intrare a formațiunii la guvernare, făcând trimitere la experiența executivă a lui Victor Ponta.

„Aceste lucruri le-am discutat şi cu domnul Luca Niculescu. Nu am intrat în discuţii privind portofoliile, aşteptăm să finalizeze programul de guvernare şi, dacă va aprecia util sprijinul domnului Ponta în viitorul Cabinet, cu siguranţă domnul Ponta se va regăsi printre numele de miniştri”, a mai spus acesta.

Discuțiile purtate cu reprezentanții grupului UPR fac parte din seria mai largă de consultări organizate de premierul desemnat. În cursul zilei de luni, Luca Niculescu a avut întrevederi și cu delegațiile din partea Uniunii Salvați România, ale Grupului parlamentar al minorităților naționale, precum și ale Grupului PACE - Întâi România. Aceste întâlniri vin în completarea negocierilor desfășurate anterior cu conducerea Partidului Social Democrat, a Partidului Național Liberal și a Uniunii Democrate Maghiare din România.