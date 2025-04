Politica Victor Ponta: Anul 2025, mai greu decât 2010. România are nevoie de soluții și de alegeri







Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale din mai 2025, a declarat că România se confruntă cu o criză economică și socială mai gravă decât cea din 2010.

Ponta susține că guvernul actual a epuizat resursele financiare și se bazează pe împrumuturi pentru a funcționa. Fostul premier al României a declarat că este necesară o redresare a țării după alegerile din 18 mai și propune măsuri concrete pentru diferite categorii socio-profesionale, inclusiv medici, profesori și IT-iști.

„Suntem într-o criză economica și sociala mai grea decât in 2010. Guvernul a terminat de mult banii, se împrumută, ori in câteva săptămâni cu voia romanilor putem sa redresam România.​

Eu am pregătit câteva masuri concrete ce trebuie făcute pentru fiecare categorie de români. Am decis ca eu să nu mai vorbesc absolut deloc despre contracandidați, romanii nu mai vor scandal, vor sa știe de ce sunt in stare candidații, ce au mai făcut, nu răspunsuri la atacuri. Eu o sa vobesc despre ceea ce știu sa fac, despre ceea ce cred eu ca au nevoie romanii, nu cearta si scandalul din ultimul an.

Medicii, profesorii, IT-stii au dus-o mai râu, trebuie sa redevină o societate care protejează cetățeanul, nu îl distruge”.

Ponta crede că doar el și Simion reprezintă schimbarea în România

În ceea ce privește anularea alegerilor prezidențiale din 2024, Ponta afirmă că românii nu vor mai accepta o astfel de situație și că votul lor nu va mai fi „furat” sau „cenzurat”. El susține că atât el, cât și George Simion, sunt candidați care doresc schimbarea, spre deosebire de Crin Antonescu, care ar reprezenta o continuare a status quo-ului. ​

„Nu le convine faptul ca in turul 2 vor fi doi candidați care vor schimba, eu si George Simion vrem sa schimbam. Crin Antonescu vrea sa rămânem unde suntem. E foarte clar ca romanii vor vota o schimbare. Au votat schimbare si in 24 noiembrie, au anulat votul romanilor. Sigur ca se gândesc sa o facă si a doua oara. Romanii nu vor mai accepta, la Casa Alba este o alta administrație si eu am o relație directa, am avut ocazia sa ii cunosc pe cei din administrația Trump, din punctul asta de vedere le spun romanilor ca de data aceasta votul lor nu va mai fi furat, cenzurat”, a spus Victor Ponta la România TV .

Fostul premier reclamă modul în care PSD și PNL folosesc banii publici

Ponta a criticat, de asemenea, modul în care sunt distribuite fondurile publice către partidele politice, acuzând că sume importante ajung la liderii PSD și PNL pentru interese personale. El a menționat că USR are cei mai mulți angajați plătiți din bani publici și a promis că, în calitate de președinte, va solicita partidelor parlamentare să pună capăt acestui „desfrâu”. ​

„Nu beneficiază membri PSD, PNL de indemnizații. Sunt câțiva lideri, aceeași mereu. Acești bani, zeci de milioane ajung la câțiva șefi, care ii distribuie in interesul lor personal. Imediat ce voi ajunge președinte, voi chema partidele parlamentare si voi spune: ajunge! USR este partidul are cei mai mulți angajați din bani publici, nu este normal.

Călin Georgescu a fost scos de la TV ca sa vina Crin pe 500.000 euro din banii noștri, este un desfrâu care trebuie sa înceteze, este o sfidare la adresa romanilor”

În sondajele recente,Victor Ponta se află pe locul al doilea în preferințele electoratului, cu 23% din intențiile de vot, după George Simion, care are 34%. Crin Antonescu și Nicușor Dan sunt la egalitate, cu câte 16%.