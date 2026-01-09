Victimele abuzurilor sexuale de clerul catolic vor fi compensate. Acord semnat la Madrid

În data de 8 ianuarie 2026, Guvernul Spaniei și Biserica Catolică au semnat un acord care deschide calea pentru compensarea victimelor abuzurilor sexuale comise de membri ai clerului sau persoane asociate Bisericii, în special în cazurile în care plângerea nu mai poate fi depusă în instanță din cauza termenului de prescripție sau pentru că agresorii sunt morți.

Acordul reprezintă un pas semnificativ în gestionarea controversatului scandal al abuzurilor clericale din Spania, care a fost investigat de autorități și media internaționale de mai mulți ani.

Acordul semnat joi la Madrid între ministrul justiției, Félix Bolaños, președintele Conferinței Episcopale Spaniole (CEE), Luis Argüello, și președintele Conferinței Ordinelor Religioase, Jesús Díaz, stabilește un mecanism comun prin care victimele își pot prezenta cazurile și pot primi despăgubiri care pot include componente financiare, dar și asistență psihologică sau restaurativă.

Potrivit declarațiilor făcute de ministrul justiției, acordul vizează achitarea unei „datorii morale istorice” față de victimele abuzurilor comise de membri ai clerului.

Acordul are o durată inițială de un an, cu posibilitatea de prelungire pentru încă un an, și este conceput pentru cazurile care nu pot fi soluționate prin instanțele penală, fie din cauza prescripției, fie din cauza decesului agresorului.

Un element central al acordului este implicarea Defensor del Pueblo (ombudsmanul Spaniei), care va analiza cererile depuse de victime și va propune acordarea despăgubirilor. Aceste propuneri pot include:

compensații financiare,

sprijin psihologic și psihiatric,

măsuri simbolice sau restaurative,

sau o combinație a acestora.

În cadrul mecanismului, victimele depun cazul la Ministerul Justiției, care îl trimite către ombudsman. După evaluare, ombudsmanul înaintează o propunere Bisericii, care este analizată de o comisie de evaluare.

În caz de neacord, se formează o comisie mixtă formată din reprezentanți ai Bisericii, guvernului și asociațiilor de victime. Dacă nu se ajunge la niciun consens, decizia finală îi revine ombudsmanului.

Acordul prevede explicit că compensațiile financiare vor fi plătite de Biserică și că sumele acordate vor fi scutite de impozitul pe venit.

Negocierile care au condus la acest acord au fost catalizate de un raport publicat în 2023 de către ombudsmanul pentru drepturile omului din Spania, care estimează că aproximativ 440.000 de persoane adulți au fost abuzate sexual în copilărie de cleroți sau persoane legate de instituția Bisericii Catolice.

Raportul s-a bazat pe un sondaj reprezentativ la nivel național, incluzând aproximativ 8.000 de respondenți, pentru a estima amploarea fenomenului pentru perioadele în care multe dintre cazuri nu au ajuns în fața justiției penal.

Biserica a contestat aceste cifre, susținând că propria investigație internă a identificat aproximativ 2.000 de victime confirmate până la sfârșitul anului 2023.

Până la semnarea acordului cu guvernul, Biserica Catolică din Spania a creat propriul mecanism intern pentru a examina cererile victimelor și a acorda despăgubiri.

Acest sistem intern a fost criticat pentru lipsa supravegherii externe, ceea ce a determinat multe victime să evite să-l folosească.

De exemplu, presa internațională a raportat anterior că doar un număr limitat de plângeri au fost gestionate în cadrul sistemului Bisericii, iar plățile acordate au variat semnificativ de la un caz la altul.

În 2025, unele dintre primele despăgubiri plătite în cadrul mecanismului Bisericii au fost de ordinul a 65.000 de euro în cazuri individuale, potrivit rapoartelor media internaționale.

Până la semnarea acordului de stat, Biserica a început deja să aplice mecanisme de compensare pentru cazurile raportate.

Date recente arată că în 2025 au fost înregistrate peste 100 de plângeri în sistemul de despăgubiri al Bisericii Catolice, dintre care majoritatea au fost gestionate sau sunt în curs de evaluare.

Aceste statistici provin din declarațiile oficiale ale Conferinței Episcopale Spaniole, care subliniază că deciziile referitoare la despăgubiri financiare sunt luate de o comisie independentă formată din experți.

Acordul spaniol include elemente similare cu cele implementate în alte țări europene. În Belgia, victimele abuzurilor clericale au primit în medie în jur de 6.000 de euro, în timp ce în Irlanda mediile plăților au fost mult mai mari, ajungând la peste 63.000 de euro per victimă.

Aceste comparații reflectă variații semnificative în modul în care diferite țări abordează problema compensării și recunoașterii victimelor, precum și implicarea autorităților și a societății civile în astfel de mecanisme de reparare a abuzurilor.

Potrivit acordului semnat, perioada pentru depunerea cererilor de compensare prin intermediul ombudsmanului va fi deschisă timp de un an, cu opțiunea de prelungire pentru încă un an dacă va fi necesar.

Procesul presupune depunerea inițială a cererii la Ministerul Justiției, care o transmite unității de victime din oficiul ombudsmanului, urmată de examinarea și propunerea unui plan de despăgubiri.

Despăgubirile pot include compensații financiare, sprijin psihologic, consiliere restaurativă și alte forme de reparație stabilite în funcție de circumstanțele fiecărui caz.

Reprezentanții organizațiilor de victime au salutat semnarea acordului, menționând că mecanismul asigurat de stat poate oferi o cale alternativă pentru cei care nu au încredere în procesele interne ale Bisericii.

Un purtător de cuvânt al uneia dintre principalele asociații pentru victime a declarat că această schimbare deschide accesul la recunoaștere oficială și despăgubiri pentru persoane care anterior nu puteau solicita ajutor legal sau financiar.

Semnarea acordului din 8 ianuarie 2026 între Guvernul Spaniei și Biserica Catolică marchează o etapă importantă în procesul de recunoaștere și reparare a abuzurilor sexuale comise de membri ai clerului.

Prin implicarea ombudsmanului și crearea unui mecanism comun de despăgubiri, victimele își pot prezenta cererile într-un cadru care combină competența statului și structurile interne ale Bisericii.

Acest protocol oferă o opțiune alternativă pentru victimele afectate de prescripția penală, oferind posibilitatea de a obține recunoaștere formală și despăgubiri financiare sau psihologice, inclusiv în cazurile care altfel ar fi fost inaccesibile justiției tradiționale