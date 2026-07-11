Veniturile declarate la ANAF nu garantează o pensie mai mare. Mulți români presupun că orice venit pentru care achită taxe va influența valoarea viitoarei pensii. În realitate, legislația aplicabilă în 2026 stabilește că doar veniturile pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale (CAS) sunt luate în calcul în sistemul public de pensii. Diferența dintre impozit și CAS devine esențială la stabilirea drepturilor de pensie.

În 2026, sistemul public de pensii este reglementat în principal de Legea nr. 360/2023, ale cărei prevederi au intrat, în mare parte, în vigoare la 1 septembrie 2024.

Potrivit legislației, pensia se stabilește în funcție de contribuțiile de asigurări sociale achitate de-a lungul perioadei de activitate. În practică, există însă o confuzie întâlnită frecvent între impozitul pe venit și contribuția de asigurări sociale (CAS).

Cele două obligații fiscale au roluri diferite. Impozitul pe venit reprezintă o taxă fiscală, în timp ce CAS este contribuția care contează la formarea drepturilor de pensie. Astfel, faptul că pentru un anumit venit s-a reținut impozitul de 10% nu înseamnă automat că suma respectivă va fi inclusă în calculul pensiei sau că va genera puncte suplimentare în sistemul public.

Veniturile din dividende reprezintă unul dintre cele mai cunoscute exemple în acest sens.

O persoană poate încasa 100.000 de lei din profitul unei firme și poate achita taxele prevăzute de lege pentru această sumă. Totuși, dividendele nu sunt considerate venituri salariale și nu generează automat puncte de pensie doar pentru că sunt impozitate.

Diferența poate fi observată dacă două persoane obțin câte 100.000 de lei într-un an. Dacă una încasează suma sub formă de salariu și plătește CAS, acel venit este valorificat în sistemul public de pensii. În schimb, dacă aceeași sumă provine din dividende, efectul asupra viitoarei pensii nu este același. Prin urmare, plata taxelor pentru un venit nu înseamnă automat că acesta va contribui și la majorarea pensiei.

Aceeași regulă se aplică și veniturilor obținute din închirierea locuințelor. Un proprietar care încasează 4.000 de lei lunar din chirie poate obține 48.000 de lei într-un an și are obligații fiscale pentru aceste venituri.

Cu toate acestea, suma nu este inclusă automat în calculul pensiei. Pentru acumularea punctelor de pensie contează plata contribuției de asigurări sociale, nu simpla impozitare a banilor încasați din chirii.

Astfel, chiar și un venit anual ridicat din închirierea unei locuințe poate să nu influențeze deloc cuantumul viitoarei pensii publice.

O altă situație care generează confuzii este plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Această contribuție este destinată exclusiv sistemului de sănătate și nu are legătură cu sistemul public de pensii.

De exemplu, o persoană care obține venituri extrasalariale suficient de mari încât datorează CASS nu trebuie să considere că a achitat automat și CAS. Plata contribuției la sănătate nu conduce, prin ea însăși, la creșterea pensiei.

În cazul veniturilor din activități independente și al celor provenite din drepturi de proprietate intelectuală, regulile diferă în funcție de situația fiecărei persoane. Pentru anumite categorii de contribuabili și în anumite condiții există obligația de plată a CAS, în funcție de natura veniturilor, nivelul acestora, plafoanele prevăzute de lege și eventualele excepții fiscale.

Astfel, două persoane care obțin venituri din drepturi de autor pot avea obligații diferite. Una poate datora CAS, în timp ce cealaltă poate beneficia de un regim fiscal diferit sau de o excepție. În aceste situații, nu este suficient să se verifice dacă a fost plătit impozitul, ci dacă pentru venitul respectiv s-a datorat și declarat contribuția de asigurări sociale.

Diferența este ușor de observat în cazul a două persoane care realizează venituri anuale identice, de 120.000 de lei. În primul caz, suma provine din salariu și este supusă plății CAS. În al doilea caz, veniturile sunt obținute din chirii și dividende, iar obligațiile fiscale sunt achitate conform legislației.

Deși valoarea veniturilor este aceeași, impactul asupra pensiei este diferit. Salariul pentru care s-a achitat CAS contribuie la formarea drepturilor de pensie, în timp ce simpla impozitare a veniturilor din chirii și dividende nu produce automat același efect. Regula de bază rămâne aceeași: nu valoarea venitului declarat la ANAF stabilește dacă acesta influențează pensia, ci existența obligației de plată a contribuției de asigurări sociale și recunoașterea perioadei respective în sistemul public de pensii.