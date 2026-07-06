Mai multe companii care au accesat fonduri europene nerambursabile se confruntă cu verificări fiscale și decizii de impunere, după ce autoritățile au schimbat modul de interpretare a facilității privind scutirea de impozit pentru profitul reinvestit. Controversa vizează investițiile realizate cu ajutorul finanțărilor europene, în cazul cărora inspectorii fiscali consideră că facilitatea nu ar trebui aplicată pentru partea acoperită prin granturi. Reprezentanții mediului fiscal susțin însă că legislația nu stabilește o astfel de excludere, arată Economica.net. Potrivit Codului fiscal, profitul investit în anumite echipamente și programe informatice poate beneficia de scutire de impozit, dacă sunt respectate condițiile prevăzute de lege.

Diferențele de interpretare au apărut în cazul investițiilor finanțate parțial prin fonduri europene. În urma unor controale, inspectorii fiscali ar finrecalculat obligațiile de plată, considerând că avantajul fiscal nu se aplică pentru componenta finanțată prin fonduri nerambursabile, arată sursa.

Consultanții fiscali atrag atenția că normele de aplicare prevăd determinarea profitului reinvestit fără raportarea la modul în care au fost finanțate activele, iar această abordare a creat dispute între contribuabili și autorități.

O parte dintre firme susțin că au realizat investițiile bazându-se pe prevederile fiscale existente și pe interpretările comunicate anterior de autorități, potrivit cărora facilitatea putea fi aplicată indiferent de sursa finanțării.

Noua abordare a dus, în unele cazuri, la stabilirea unor obligații suplimentare de plată pentru perioade fiscale anterioare, potrivit sursei. Pe lângă sumele principale, companiile pot ajunge să achite și dobânzi sau penalități calculate pentru intervalul trecut.

Pentru obligațiile fiscale suplimentare stabilite în urma verificărilor, pot fi calculate accesorii precum dobânzi, penalități de întârziere sau penalități de nedeclarare, conform legislației fiscale.

Reprezentanții mediului de afaceri avertizează că aceste costuri suplimentare pot pune presiune pe firme, în special pe întreprinderile mici și mijlocii care au realizat investiții importante prin programe cu finanțare europeană.

Camera Consultanților Fiscali a semnalat situația către Ministerul Finanțelor și ANAF, solicitând o interpretare unitară privind aplicarea facilității fiscale pentru profitul reinvestit.

Instituția a atras atenția asupra existenței unor abordări diferite între structurile fiscale și a cerut intervenția Comisiei Fiscale Centrale pentru clarificarea modului de aplicare a prevederilor.