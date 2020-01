Trupul neînsuflețit al unei femei din comuna Muntenii de Jos, județul Vaslui, a dispărut chiar înainte de slujba de înmormântare.

Cadavrul a fost luat din biserică de reprezentanții Serviciului de Medicina Legala, după ce rudele au depus o plângere, prin care susțin că femeia a fost omorată, conform observator.tv.

„Cadavrul a fost ridicat in vederea efectuarii necropsiei, in urma unei plangeri depuse de apartinatorii femeii, care nu au crezut ca decesul a survenit din cauze naturale si au considerat ca femeia ar fi fost omorata. In urma investigatiilor medico-legale, plangerea nu s-a confirmat, cazul urmand sa fie clasat’, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui, Bogdan Gheorghiță.

Rudele vor putea ridica cadavrul abia mâine de pe masa medicilor legiști, zi în care va avea loc și înmormântarea.

