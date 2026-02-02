Vânzările online explodează înainte de Valentine’s Day. Cum eviți magazinele fantomă. Ghid pentru cumpărători

Vânzările online cresc semnificativ înainte de Valentine’s Day sau Dragobete, când mulți cumpărători încep goana după cadouri la prețuri atractive. Pe fondul cererii ridicate, magazinele fantomă profită de graba cumpărătorilor și de aparența unor oferte greu de refuzat. Un comerciant de încredere afișează sigla ANPC, pictogramele SAL și SOL, oferă date clare de contact și informații despre sediu și publică texte clare, coerente și fără greșeli gramaticale. În lipsa acestor detalii afișate la vedere, internauții trebuie să fie precauți.

Tot mai mulți oameni cumpără de pe site-uri care par românești și serioase, dar care sunt, de fapt, gestionate din străinătate. Aceste magazine folosesc imagini și descrieri realizate cu ajutorul inteligenței artificiale și afișează reduceri mari pentru a părea de încredere.

În multe cazuri, produsele vin din Asia și nu corespund calitativ cu ceea ce era prezentat pe site.

Creșterea vânzărilor online aduce, pe lângă beneficii, și numeroase provocări pentru comercianți. Tot mai multe magazine online se confruntă cu situații în care comenzile nu ajung la clienți sau sunt completate cu informații eronate, ceea ce afectează fluxul de livrări și eficiența afacerii.

„Cresc vânzările, dar ne lovim și noi de situații. Plasează comenzi și nu le ridică sau mulți completează o adresă fictivă sau un număr de telefon inexistent. Încercăm să ne luăm măsuri de precauție și sunăm noi înainte pentru confirmare sau le trimitem pe WhatsApp modelul și primim apoi confirmarea”, ne-a spus Andreea Toma, administrator magazin online.

Problemele nu țin doar de comportamentul consumatorilor. Magazinele trebuie să investească timp și resurse pentru verificarea comenzilor, instruirea personalului și implementarea unor sisteme de confirmare eficiente. Uneori, lipsa unui contact clar poate duce la pierderi semnificative, atât financiare, cât și de imagine.

O altă practică practică des întâlnită este anunțarea unor reduceri foarte mari, precum lichidări de stoc de până la 80%, menite să îi determine pe cumpărători să ia decizii rapide, potrivit Avocatnet.ro. După ce comanda este plasată, apar adesea probleme cu livrarea, returul sau rambursarea banilor, iar legătura cu vânzătorul devine dificilă sau chiar imposibilă.

Asupra acestui fenomen a atras atenția și Centrul European al Consumatorilor din România, care a primit în ultima perioadă numeroase sesizări legate de aceste practici înșelătoare. Potrivit instituției, aceștia utilizează domenii „.ro”, denumiri cu nume românești, site-uri integral în limba română și prețuri afișate în lei, pentru a crea impresia că sunt firme locale, deși sediile reale se află, de cele mai multe ori, în afara Uniunii Europene.

„În realitate, în spatele acestor site-uri sunt comercianți care, aparent au sediul în China. Termenii și condițiile de pe aceste site-uri nu menționează identitatea vânzătorului, datele acestuia de înregistrare sau locul de înregistrare. În schimb, menționează, în unele situații, existența unor companii, de obicei cu sediul în Țările de Jos, companii care sunt folosite exclusiv pentru operațiuni de natura fiscală și nu pot fi contactate pentru o soluționare a litigiilor care apar în aceste situații”, se arată pe site-ul Centrul European al Consumatorilor.

Pentru a evita astfel de situații, consumatorii sunt sfătuiți să verifice dacă magazinul online respectă obligațiile legale de informare. Un comerciant de încredere trebuie să afișeze sigla ANPC, pictogramele SAL și SOL, precum și date clare de contact, inclusiv adresa sediului și un număr de telefon funcțional.

Calitatea informațiilor publicate pe site este un alt indiciu important. Textele incoerente, greșelile gramaticale sau formulările nefirești pot indica folosirea traducerilor automate și lipsa unui operator real în România. De asemenea, reducerile foarte mari, aplicate constant fără menționarea unui preț de referință, pot ascunde practici comerciale înșelătoare.

Înainte de a face o achiziție, este recomandată o verificare online a magazinului, printr-o simplă căutare pe internet sau consultarea recenziilor de pe platforme independente. Instrumente precum scamadviser.com pot oferi informații despre reputația site-ului și nivelul de risc asociat.

Autoritățile atrag atenția că închiderea magazinelor fantomă este dificilă, mai ales atunci când acestea sunt operate din afara Uniunii Europene. Consumatorii care întâmpină probleme pot depune reclamații la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sau la Centrul European al Consumatorilor din România, însă șansele de recuperare a banilor sunt limitate atunci când vânzătorul nu poate fi identificat sau nu se află într-un stat membru UE.