Cumpărături online de 20.000 de lei. Tănără reținută după ce nu a plătit și nu a returnat comanda
- Andreea Răzmeriță
- 10 ianuarie 2026, 17:00
O tânără de 18 ani din Bistrița-Năsăud a fost reținută 24 de ore sub acuzația de înșelăciune, după ce a comandat haine online în valoare de aproximativ 20.000 de lei și a refuzat să le plătească sau să le returneze, a informat, sâmbătă, IPJ Alba.
Tânără reclamată pentru neplata și refuzul restituirii hainelor comandate online
O tânără a fost reclamată după ce a comandat haine online și a refuzat să le plătească, motivând că nu i se potrivesc, însă a refuzat și să le restituie. Ulterior, aceasta a returnat produsele, în valoare de aproape 20.000 de lei, după ce s-a declanșat o anchetă în privința ei.
Dosarul penal a fost deschis de polițiștii din județul Alba, la sesizarea unei femei care vindea haine prin intermediul unei rețele sociale. Reclamata a invocat faptul că hainele nu i se potrivesc, însă nu le-a plătit și nici nu le-a restituit inițial.
Tănăra a comandat 16 articole vestimentare de la o femeie din Alba-Iulia
Polițiștii au identificat-o pe tânăra de 18 ani, din județul Bistrița–Năsăud, și au pus-o sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune. Cercetările au arătat că, la 10 decembrie 2025, aceasta ar fi comandat printr-o rețea de socializare 16 articole vestimentare de la o femeie de 34 de ani din Alba Iulia, în valoare de 18.550 de lei.
Tânăra a primit articolele la 16 decembrie 2025 și, invocând faptul că mărimile nu corespund, a refuzat să achite contravaloarea acestora sau să le restituie persoanei vătămate, conform informațiilor transmise de Poliția Județeană Alba.
Reținută pentru 24 de ore, cercetările continuă
Reprezentanții poliției județene Alba au informat că vineri, 9 ianuarie 2026, polițiștii au efectuat o perechiziție domicilară la locuința fetei de 18 ani. La domiciliul fetei, polițiștii au descoperit 14 articole vestimentare pe care le-au ridicat, precum și o sumă de bani.
Bunurile ridicare de polițiști au fosst restituite femeii de 34 de ani din Alba-Iulia, iar fata de 18 ani a fost reținută pentru 24 de ore. Cercetările privind acest caz vor continua.
