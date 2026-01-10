Justitie

Cumpărături online de 20.000 de lei. Tănără reținută după ce nu a plătit și nu a returnat comanda

Comentează știrea
Cumpărături online de 20.000 de lei. Tănără reținută după ce nu a plătit și nu a returnat comandaSursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

O tânără de 18 ani din Bistrița-Năsăud a fost reținută 24 de ore sub acuzația de înșelăciune, după ce a comandat haine online în valoare de aproximativ 20.000 de lei și a refuzat să le plătească sau să le returneze, a informat, sâmbătă, IPJ Alba.

Tânără reclamată pentru neplata și refuzul restituirii hainelor comandate online

O tânără a fost reclamată după ce a comandat haine online și a refuzat să le plătească, motivând că nu i se potrivesc, însă a refuzat și să le restituie. Ulterior, aceasta a returnat produsele, în valoare de aproape 20.000 de lei, după ce s-a declanșat o anchetă în privința ei.

Dosarul penal a fost deschis de polițiștii din județul Alba, la sesizarea unei femei care vindea haine prin intermediul unei rețele sociale. Reclamata a invocat faptul că hainele nu i se potrivesc, însă nu le-a plătit și nici nu le-a restituit inițial.

Tănăra a comandat 16 articole vestimentare de la o femeie din Alba-Iulia

Polițiștii au identificat-o pe tânăra de 18 ani, din județul Bistrița–Năsăud, și au pus-o sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune. Cercetările au arătat că, la 10 decembrie 2025, aceasta ar fi comandat printr-o rețea de socializare 16 articole vestimentare de la o femeie de 34 de ani din Alba Iulia, în valoare de 18.550 de lei.

Bolojan, atacat din interiorul PNL. Primarii, prinși în furtuna taxelor și impozitelor: Au rămas să gestioneze nota de plată
Bolojan, atacat din interiorul PNL. Primarii, prinși în furtuna taxelor și impozitelor: Au rămas să gestioneze nota de plată
Templul secret care calculează viitorul. În interiorul celui mai puternic computer din lume
Templul secret care calculează viitorul. În interiorul celui mai puternic computer din lume
Mașină de poliție

Mașină de poliție. Sursa foto: dreamstime.com

Tânăra a primit articolele la 16 decembrie 2025 și, invocând faptul că mărimile nu corespund, a refuzat să achite contravaloarea acestora sau să le restituie persoanei vătămate, conform informațiilor transmise de Poliția Județeană Alba.

Reținută pentru 24 de ore, cercetările continuă

Reprezentanții poliției județene Alba au informat că vineri, 9 ianuarie 2026, polițiștii au efectuat o perechiziție domicilară la locuința fetei de 18 ani. La domiciliul fetei, polițiștii au descoperit 14 articole vestimentare pe care le-au ridicat, precum și o sumă de bani.

Bunurile ridicare de polițiști au fosst restituite femeii de 34 de ani din Alba-Iulia, iar fata de 18 ani a fost reținută pentru 24 de ore. Cercetările privind acest caz vor continua.

Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    10 ianuarie 2026 la 17:10

    Tanara tembela. Sa o bage la puscarie.

Stiri calde

19:44 - Bolojan, atacat din interiorul PNL. Primarii, prinși în furtuna taxelor și impozitelor: Au rămas să gestioneze nota d...
19:35 - Noi amenzi pentru turiștii din Europa. Măsuri stricte împotriva celor care nu respectă regulile
19:27 - Mihai Mitoșeru, despre tatăl lui: Deși m-a părăsit, i-am fost alături în ultimii trei ani din viață
19:16 - Templul secret care calculează viitorul. În interiorul celui mai puternic computer din lume
19:09 - Victor Ponta: Ministrul Apărării este obligat să explice fondurile trimise Ucrainei. Sunt bani publici
19:00 - Femeia care a amanetat bijuteriile pentru o țară. Destinul Doamnei Stanca

HAI România!

Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității

Proiecte speciale