Cumpărături online de 20.000 de lei. Tănără reținută după ce nu a plătit și nu a returnat comanda

O tânără de 18 ani din Bistrița-Năsăud a fost reținută 24 de ore sub acuzația de înșelăciune, după ce a comandat haine online în valoare de aproximativ 20.000 de lei și a refuzat să le plătească sau să le returneze, a informat, sâmbătă, IPJ Alba.

Dosarul penal a fost deschis de polițiștii din județul Alba, la sesizarea unei femei care vindea haine prin intermediul unei rețele sociale. Reclamata a invocat faptul că hainele nu i se potrivesc, însă nu le-a plătit și nici nu le-a restituit inițial.

Polițiștii au identificat-o pe tânăra de 18 ani, din județul Bistrița–Năsăud, și au pus-o sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune. Cercetările au arătat că, la 10 decembrie 2025, aceasta ar fi comandat printr-o rețea de socializare 16 articole vestimentare de la o femeie de 34 de ani din Alba Iulia, în valoare de 18.550 de lei.

Tânăra a primit articolele la 16 decembrie 2025 și, invocând faptul că mărimile nu corespund, a refuzat să achite contravaloarea acestora sau să le restituie persoanei vătămate, conform informațiilor transmise de Poliția Județeană Alba.

Reprezentanții poliției județene Alba au informat că vineri, 9 ianuarie 2026, polițiștii au efectuat o perechiziție domicilară la locuința fetei de 18 ani. La domiciliul fetei, polițiștii au descoperit 14 articole vestimentare pe care le-au ridicat, precum și o sumă de bani.

Bunurile ridicare de polițiști au fosst restituite femeii de 34 de ani din Alba-Iulia, iar fata de 18 ani a fost reținută pentru 24 de ore. Cercetările privind acest caz vor continua.