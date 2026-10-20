Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de vânt puternic pentru județele Timiș și Caraș-Severin, valabilă de miercuri, 21 octombrie, până joi, 22 octombrie 2026, la ora 08:00. Rafalele vor ajunge la 50–70 km/h, iar izolat pot depăși 80 km/h.

În Capitală, vremea va rămâne caldă pentru această perioadă, cu temperaturi maxime de 20–22 de grade Celsius, însă meteorologii avertizează că ceața poate apărea în primele ore ale zilei și în timpul nopții.

Prognoza ANM indică, de asemenea, temperaturi ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru a doua jumătate a lunii octombrie și pentru începutul lunii noiembrie, în special în nord-estul țării. În privința precipitațiilor, cantitățile estimate pentru săptămâna în curs vor fi peste valorile normale.

Atenționarea meteorologică intră în vigoare miercuri, 21 octombrie, la ora 08:00, și este valabilă până joi, 22 octombrie, la aceeași oră.

Potrivit informațiilor transmise de ANM, în județele Timiș și Caraș-Severin, vântul va avea intensificări locale și temporare. Vitezele vor fi cuprinse, în general, între 50 și 70 km/h, iar în anumite zone rafalele pot depăși 80 km/h.

Intensificările vântului pot îngreuna deplasările și pot crea probleme în zonele expuse. Persoanele aflate în aceste județe sunt sfătuite să urmărească actualizările meteorologice și eventualele avertizări suplimentare emise de autorități.

În București, temperaturile se vor menține peste valorile întâlnite în mod obișnuit în această perioadă. Prognoza indică o maximă de 20–22 de grade Celsius și o temperatură minimă de 9–10 grade.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. În primele ore ale zilei, precum și în timpul nopții, există o probabilitate ridicată de apariție a norilor joși și a ceții.

Aceste condiții pot reduce temporar vizibilitatea, în special în trafic. Șoferii trebuie să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță suficientă față de celelalte vehicule atunci când vizibilitatea este redusă.

Prognoza meteorologică pentru intervalul 19 octombrie – 16 noiembrie 2026 indică temperaturi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei, cu un semnal mai pronunțat în nord-estul României.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează cantități excedentare în săptămâna 19–26 octombrie. În prima jumătate a lunii noiembrie, atât regimul termic, cât și cantitățile de precipitații ar urma să se situeze, în general, în apropierea valorilor normale.

Aceste estimări descriu tendințele meteorologice la scară săptămânală și nu reprezintă o prognoză exactă pentru fiecare localitate sau pentru fiecare zi. Condițiile concrete pot varia în funcție de evoluția atmosferică.

Principalul fenomen care necesită atenție în intervalul 21–22 octombrie este vântul puternic din vestul țării, în special în județele Timiș și Caraș-Severin. În București, vremea va fi mai degrabă caldă, dar ceața și norii joși pot influența vizibilitatea dimineața și noaptea.

Pentru informații actualizate despre evoluția vremii și eventuale modificări ale avertizărilor, este recomandată consultarea informărilor oficiale publicate de Administrația Națională de Meteorologie.