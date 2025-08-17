Social Rețelele de electricitate, veriga slabă a Europei sub valurile de căldură. Provocările care vin







În contextul în care Europa se confruntă cu temperaturi tot mai mari și cu o cerere tot mai ridicată de energie, rețelele electrice se străduiesc să asigure alimentarea cu energie electrică fără a agrava emisiile.

În această vară, Europa a fost din nou lovită de o serie de valuri de căldură intense și extinse. Numai în această săptămână, recordurile de temperatură au fost depășite în sud-vestul Franței, Croația și Ungaria, unele regiuni înregistrând temperaturi maxime de peste 40 °C.

Pe măsură ce schimbările climatice fac ca valurile de căldură să fie mai frecvente și mai intense, cererea de energie crește, oamenii încercând să se răcorească. În același timp, temperaturile ridicate afectează aprovizionarea cu energie electrică, în special din centralele termice – un tip de centrală electrică în care energia termică este transformată în energie electrică – care depind de apa râurilor pentru răcire.

Experții avertizează că valurile de căldură pun la grea încercare rețeaua electrică a continentului. Aceștia afirmă că sistemele energetice trebuie să se adapteze urgent, sporind flexibilitatea și trecând la energii regenerabile pentru a evita combustibilii fosili care contribuie la încălzirea globală.

Valurile recente de căldură sunt o „amintire dură” că sistemul energetic european trebuie să fie pregătit pentru temperaturi din ce în ce mai extreme, susține Pawel Czyak, directorul pentru politici europene al Ember.

Czyak adaugă că analiza grupului său asupra valului de căldură din iulie a arătat cum creșterea cererii de energie pentru răcire a determinat atingerea unor vârfuri de consum de energie electrică în timpul verii. În Spania, consumul de energie electrică a crescut cu aproximativ 14 %. Germania și Franța au înregistrat un spor al cererii în timpul orelor de vârf, ceea ce a determinat operatorii de energie electrică să treacă în stare de alertă maximă.

Temperaturile ridicate din timpul verii devin rapid o normalitate, iar odată cu acestea, sistemele de climatizare sunt din ce în ce mai răspândite. Se estimează că numărul aparatelor de aer condiționat din UE va crește de la mai puțin de 7 milioane în 1990 la peste 100 de milioane în 2030.

În ciuda acestei creșteri, aerul condiționat reprezintă în continuare doar aproximativ 0,6 % din consumul energetic al gospodăriilor din Europa.

Valurile de căldură nu doar că măresc consumul de energie electrică, ci pot limita și producția unor surse de energie. Mai multe țări europene au fost nevoite să scadă în mod constant producția de energie electrică sau să oprească reactoarele nucleare din cauza căldurii extreme din această vară.

În timpul valului de căldură din perioada 28 iunie - 2 iulie, 17 din cele 18 centrale nucleare din Franța s-au confruntat cu reduceri de capacitate, unele fiind închise complet.

Ultimul val de căldură a dus la mai multe avertismente privind reducerea alimentării cu energie electrică, în special pe râul Rhône, în estul țării, și pe Garonne, în vest. Aproximativ trei sferturi din teritoriul continental al țării s-a confruntat miercuri cu alerte de caniculă, iar în sud-vest s-au înregistrat recorduri de temperatură.

Pentru a răci reactoarele, apa este pompată din râurile locale sau din mare. Apoi, aceasta este eliberată înapoi la o temperatură mai ridicată.

Însă din cauza valurilor de căldură, apa pompată este deja caldă. Acest lucru afectează capacitatea centralei de a folosi apa pentru răcire, iar dacă apa eliberată este prea caldă, poate pune în pericol biodiversitatea locală.

Construită pentru climă mai blândă și mai previzibilă, rețeaua electrică europeană se confruntă, de asemenea, cu dificultăți în condiții de căldură extremă. La începutul lunii iulie, au existat întreruperi de curent în anumite zone din Roma, Florența, Bergamo și Milano, infrastructura învechită a Italiei fiind pusă la încercare de condițiile meteorologice.

Deși vremea însorită aduce căldură, ea poate genera și mai multă energie electrică. În iunie 2025 s-a înregistrat cea mai mare producție lunară de energie solară din UE, reprezentând peste 40 % din producția totală a energiei electrice în Țările de Jos și 35 % în Grecia.

Energia solară a menținut rețeaua electrică alimentată în timpul zilei. Aceasta a fost cea mai abundentă la prânz, când cererea din partea sistemelor de aer condiționat era cea mai mare, contribuind la reducerea presiunii asupra rețelei și la prevenirea întreruperilor de curent.

„Centralele termice au avut întreruperi, cauzate de problemele de răcire din instalațiile nucleare, în timp ce rezultatele bune ale energiei solare au contribuit la stabilizarea rețelelor electrice suprasolicitate”, spune Czyzak, potrivit euronews.com.