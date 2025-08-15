Vremea Vine o toamnă cu temperaturi neobișnuit de ridicate. Care e prognoza exactă a ANM







După o vară cu temperaturi ridicate și episoade de caniculă persistentă, România va avea o toamnă caracterizată prin valori termice neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, potrivit ANM.

Primele prognoze indică faptul că, în luna septembrie, temperaturile vor depăși mediile climatologice specifice acestei luni, confirmând tendința ultimilor ani de prelungire a sezonului cald.

Această evoluție este corelată cu schimbările climatice, care „influențează atât intensitatea, cât și durata fenomenelor meteo.” Sfârșitul lunii august va rămâne în general stabil și cald, deși „nu sunt excluse complet episoadele de instabilitate, însă acestea vor fi mai rare.” Statisticile arată că august este „luna cu cele mai multe zile senine și cu cele mai puține furtuni”, ceea ce explică percepția sa ca o lună liniștită din punct de vedere meteorologic.

În prima jumătate a lunii septembrie, valorile termice vor fi comparabile cu cele din timpul verii, cu diferențe semnificative față de mediile multianuale. Totuși, deoarece este o perioadă de tranziție, „variațiile de la o zi la alta pot fi mai mari,” iar prognozele pe termen scurt vor fi esențiale pentru a anticipa schimbările bruște de vreme. La nivel global, datele arată că verile recente se află printre cele mai călduroase din istorie.

Vara 2024 a stabilit noi recorduri atât în România, cât și la nivel mondial, iar estimările pentru 2025 indică un an similar, cu valori termice ridicate, deși „este puțin probabil să depășească valorile extreme înregistrate anul trecut.”

În România, luna iunie 2025 a fost „a doua cea mai caldă din istoria măsurătorilor meteorologice,” iar iulie a ocupat locul cinci în același clasament. În Europa, începutul verii 2025 a fost „considerat cel mai fierbinte din înregistrări,” cu valuri de căldură care au afectat numeroase state.

Un efect direct al prelungirii perioadelor de caniculă este „creșterea riscului de incendii de vegetație,” care în Vestul Europei au devenit unele dintre cele mai severe din ultimele decenii.

Condițiile atmosferice actuale „fac mai greu de controlat incendiile și favorizează reaprinderea.” Deși multe incendii au cauze umane, mediul tot mai cald și uscat permite extinderea rapidă a focarelor. În ceea ce privește finalul lunii august, experta Roxana Bojariu explică că „pe finalul lunii august mergem pe aceeași linie cu temperaturi mai ridicate, ceea ce totuși nu exclude și episoade cu instabilitate, dar aceste episoade sunt mai puțin probabile.

Climatic vorbind, luna august este luna cu cele mai multe zile însorite și cu cele mai puține zile cu furtuni. E cea mai liniștită lună din an, statistic vorbind.” Totodată, ea recomandă să urmărim „prognozele pe termene mai scurte, cu anticipație mai mică,” pentru a fi pregătiți pentru eventuale schimbări bruște, potrivit Gândul.