Vremea România nu scapă de caniculă. Va fi tot mai rău







România se va confrunta în următoarele zile cu caniculă extremă, care va afecta o mare parte a teritoriului. Meteorologii avertizează că joi și vineri, între orele 12:00 și 21:00, temperaturile vor atinge valori de până la 37 de grade Celsius, generând disconfort termic accentuat pentru populație.

Regiunile cele mai afectate sunt Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, dar și vestul, centrul și sudul Munteniei.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi două avertizări Cod galben pentru caniculă și disconfort termic ridicat, valabile pentru intervalul menționat, vizând în special regiunile cu temperaturi maxime estimate între 33 și 37 de grade.

În zonele vestice și nord-vestice, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce poate provoca efecte negative asupra sănătății, în special în rândul persoanelor vulnerabile: copii, vârstnici și cei cu afecțiuni cronice.

Conform meteorologilor, joi, 14 august, cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate în Maramureș, Crișana, Banat și Transilvania, precum și în vestul și sudul Olteniei. În aceste regiuni, canicula va fi însoțită de un disconfort termic ridicat, iar ITU va depăși ușor pragul critic.

Valorile maxime vor oscila între 33 și 37 de grade Celsius, ceea ce face recomandabilă limitarea activităților în aer liber în intervalul de vârf al căldurii.

Specialiștii ANM atrag atenția asupra riscului de suprasolicitare termică și deshidratare, recomandând evitarea expunerii directe la soare, purtarea de haine ușoare și consumul crescut de lichide. Este important ca populația să acorde atenție și animalelor de companie și plantelor, care pot suferi de pe urma temperaturilor ridicate.

Vineri, în ziua sărbătorii Sfintei Marii, canicula va persista în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în vestul, centrul și sudul Munteniei. ITU va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și nord-vestice și, izolat, în sud și sud-est.

Temperaturile maxime vor fi similare cu cele de joi, între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și sud-vest.

ANM precizează că sâmbătă valul de căldură nu va ceda imediat. Temperaturile ridicate, canicula și disconfortul termic vor continua în vestul, sud-vestul și local în centrul țării. În aceste zone, se recomandă o atenție sporită la semnele deshidratării și adaptarea programului zilnic pentru a evita orele de vârf ale căldurii.

Pe termen mediu, specialiștii atenționează că astfel de valuri de căldură pot fi asociate cu schimbările climatice, iar populația trebuie să adopte măsuri de prevenție pentru a reduce riscurile pentru sănătate. Canicula persistentă poate afecta nu doar oamenii, ci și culturile agricole și fauna locală, accentuând necesitatea unor măsuri de protecție și hidratare adecvate.