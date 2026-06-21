Fostul președinte al Partidului Național Liberal, Valeriu Stoica, a declarat, duminică, că hotărârile adoptate în cadrul Congresului Extraordinar al partidului au o miză care depășește granițele formațiunii politice, apreciind că acestea sunt importante pentru viitorul României.

În discursul său, Valeriu Stoica a subliniat că dezvoltarea unei țări nu poate avea la bază lipsa de sinceritate, ci trebuie construită pe responsabilitate și respectarea adevărului.

„Deciziile acestui Congres sunt importante pentru liberali, dar şi pentru România. O ţară nu se poate clădi pe minciună, ci pe adevăr, responsabilitate şi devotament. Congresul este o şansă nu doar pentru PNL, ci pentru România. O ţară nu este puternică fără partide puternice“, a afirmat Valeriu Stoica.

Fostul președinte al partidului a amintit că, în iunie 2025, PNL și-a asumat participarea la guvernare într-o perioadă complicată, pe care a descris-o drept o misiune de sacrificiu.

În același timp, Valeriu Stoica a criticat PSD, susținând că a acționat ca un partid aflat în opoziție, deși făcea parte din coaliția de guvernare, alături de PNL, USR și UDMR.

„A blocat reformele şi a iniţiat o moţiune cu AUR. Prin adoptarea moţiunii s-a format o nouă majoritate, iar PSD are datoria să propună un guvern.

Minciună este că ar fi un conflict de orgolii. Este o diferenţă clară de viziune economică”, a mai spus Valeriu Stoica.

„Nicio organizaţie politică, economică sau civică nu îşi poate îndeplini obiectivele fără respectarea deciziilor. Nominalizarea unui premier dintr-o grupare disidentă pune în pericol funcţionarea democraţiei.

Acceptarea acestei nominalizări, în înţelegere cu alt partid, este un act de trădare, pe temeiul căreia nu se poate forma un guvern credibil“, a mai spus fostul președinte al PNL.