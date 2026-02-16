Sport

Valeriu Iftime, despre negocierile duse de-a lungul timpului cu Gigi Becali: El vrea să fie stăpân

Comentează știrea
Valeriu Iftime, despre negocierile duse de-a lungul timpului cu Gigi Becali: El vrea să fie stăpânValeriu Iftime. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Valeriu Iftime, patronul echipei FC Botoșani, a dezvăluit cum a negociat în ultimii ani cu Gigi Becali transferurile jucătorilor care au plecat de la echipa sa către FCSB. Patronul „roș-albaștrilor” vrea să conducă discțiile și să se simtă stăpân, a povestit Iiftime pentru gsp.ro.

Valeriu Iftime, despre negocierile duse de-a lungul timpului cu Gigi Becali. El vrea să fie stăpân

„Să știți că dumnealui are ceva omenesc foarte fain. Becali e un om frumos, dar când e stăpân. Adică atunci când el conduce. Dacă nu mai conduce… Eu sunt patriarhul, voi faceți ascultare. Eu sunt starețul, voi ascultați. Și eu mă duc în zona asta, pentru că altfel nu-l deschizi.

Adică, cu Gigi Becali, dacă fiecare vine cu armele scoase la același nivel, e un tărăboi care pe care. Ajungi poate și la jigniri. El m-a mai jignit pe mine, am revenit și după aceea și-a cerut scuze. Adică e senzațional”, a spus Iftime pentru sursa citată.

Gigi Becali.

Gigi Becali. Sursa foto Captură video

Discuții de la transferul lui Cătălin Golofca

Omul de afaceri și-a amintit un episod petrecut atunci când discuta cu Becali despre transferul lui Cătălin Golofca, de la gruparea din Botoșani la FCSB.

Marco Rubio susține că relația dintre SUA și Ungaria intră într-o perioadă de aur
Marco Rubio susține că relația dintre SUA și Ungaria intră într-o perioadă de aur
Fostul ministru de Externe Adrian Severin dezvăluie cum se iau deciziile „în umbră” la nivelul UE
Fostul ministru de Externe Adrian Severin dezvăluie cum se iau deciziile „în umbră” la nivelul UE

Mai are porniri… Și eu îi spun: Dar trufia asta nu-i un păcat?. Ba da, scuză-mă, tată, ai dreptate. O dată sună telefonul, Gigi Becali. Eu n-am răspuns, eram la Sfânta Liturghie. Vorbeam despre Cătălin Golofca atunci. Mi-a zis că-mi dă pe Golofca 100.000 sau ceva de genul. Eu negociam… Și s-a supărat.

Probleme când e incitat de apropiați

El, de fapt, se supără când îl incită alții. Alde MM Stoica, alde cutare: Auzi, domne, moldoveanul ce a vorbit, pârlitul ăla se leagă de dumneavoastră!.

Și îl sun eu: Bună ziua. Și zice: Cine ești tu?. Sunt Valeriu Iftime. Ai bărbăția să mă suni pe mine?!. Domnu’ Becali, ascultați-mă o secundă, m-ați sunat în timpul liturghiei. Tată, ai fost la biserică? Iartă-mă! Iartă-mă! Nu mai zic nimic.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:35 - Superliga. Hermannstadt - CFR Cluj, 0-1. Două penalty-uri ratate, un al treilea a fost anulat de VAR în ultimele secunde
19:30 - Valeriu Iftime, despre negocierile duse de-a lungul timpului cu Gigi Becali: El vrea să fie stăpân
19:22 - Marco Rubio susține că relația dintre SUA și Ungaria intră într-o perioadă de aur
19:17 - Bogdan Ivan anunță că Ministerul Energiei se află într-o poziție confortabilă în raport cu disponibilizările
19:02 - Fostul ministru de Externe Adrian Severin dezvăluie cum se iau deciziile „în umbră” la nivelul UE
18:56 - Antena 1 a semnat primul contract important cu o vedetă pentru următorul sezon din Asia Express

HAI România!

Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps

Proiecte speciale