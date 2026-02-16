Valeriu Iftime, despre negocierile duse de-a lungul timpului cu Gigi Becali: El vrea să fie stăpân

Valeriu Iftime, patronul echipei FC Botoșani, a dezvăluit cum a negociat în ultimii ani cu Gigi Becali transferurile jucătorilor care au plecat de la echipa sa către FCSB. Patronul „roș-albaștrilor” vrea să conducă discțiile și să se simtă stăpân, a povestit Iiftime pentru gsp.ro.

„Să știți că dumnealui are ceva omenesc foarte fain. Becali e un om frumos, dar când e stăpân. Adică atunci când el conduce. Dacă nu mai conduce… Eu sunt patriarhul, voi faceți ascultare. Eu sunt starețul, voi ascultați. Și eu mă duc în zona asta, pentru că altfel nu-l deschizi.

Adică, cu Gigi Becali, dacă fiecare vine cu armele scoase la același nivel, e un tărăboi care pe care. Ajungi poate și la jigniri. El m-a mai jignit pe mine, am revenit și după aceea și-a cerut scuze. Adică e senzațional”, a spus Iftime pentru sursa citată.

Omul de afaceri și-a amintit un episod petrecut atunci când discuta cu Becali despre transferul lui Cătălin Golofca, de la gruparea din Botoșani la FCSB.

Mai are porniri… Și eu îi spun: Dar trufia asta nu-i un păcat?. Ba da, scuză-mă, tată, ai dreptate. O dată sună telefonul, Gigi Becali. Eu n-am răspuns, eram la Sfânta Liturghie. Vorbeam despre Cătălin Golofca atunci. Mi-a zis că-mi dă pe Golofca 100.000 sau ceva de genul. Eu negociam… Și s-a supărat.

El, de fapt, se supără când îl incită alții. Alde MM Stoica, alde cutare: Auzi, domne, moldoveanul ce a vorbit, pârlitul ăla se leagă de dumneavoastră!.

Și îl sun eu: Bună ziua. Și zice: Cine ești tu?. Sunt Valeriu Iftime. Ai bărbăția să mă suni pe mine?!. Domnu’ Becali, ascultați-mă o secundă, m-ați sunat în timpul liturghiei. Tată, ai fost la biserică? Iartă-mă! Iartă-mă! Nu mai zic nimic.