Marina Tauber, fosta deputată și apropiată a oligarhului Ilan Șor, ar deține un cont bancar de peste 566.000 de dolari la PromsvyazBank (PSB), o instituție de stat rusă sancționată internațional și controlată direct de Vladimir Putin. Contul nu figurează în declarația de avere a Marinei Tauber, iar datele sugerează că PSB a fost implicată în finanțarea ilegală a grupului Șor și în influențarea alegătorilor din Republica Moldova.

Potrivit scurgerii de date analizate de RISE Moldova, depozitul Marinei Tauber deschis la PSB, pe baza unui pașaport moldovenesc eliberat în noiembrie 2023, avea în aprilie 2025 o valoare de 47,3 milioane de ruble (aproximativ 566.000 USD). La o dobândă de 21%, contul a generat venituri suplimentare de aproape 117.000 USD.

Tot în scurgerea de date apare și oligarhul Ilan Șor, cu un cont la PSB de 7,3 milioane de ruble (aproximativ 87.000 USD), deschis în baza unui pașaport rusesc în ianuarie 2024. Datele indică faptul că PSB a fost utilizată pentru a ocoli sancțiunile internaționale împotriva Rusiei și pentru a finanța ilegal activitățile politice ale grupului Șor în Republica Moldova.

Marina Tauber a fost condamnată anul trecut, în prima instanță, la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru spălare de bani, falsificarea rapoartelor financiare și finanțarea ilegală a fostului Partid Șor. Procurorii susțin că, în campania din 2021 pentru Primăria municipiului Bălți, Tauber a primit peste 9 milioane de lei de la grupul lui Ilan Șor, o parte dintre acești bani fiind camuflată sub formă de donații colectate de la persoane fizice.

Martorii din dosar au relatat că mai mulți intermediari au fost remunerați cu 50 de euro pentru a zbura la Moscova, a aduce numerar și a-l transfera ulterior grupului Șor. Dosarul se află în prezent la Curtea de Apel Centru, iar Marina Tauber nu se prezintă la ședințele de judecată, deși este dată în căutare atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și internațional, prin solicitare Interpol.

Deși este în căutare, Marina Tauber rămâne activă pe rețelele sociale. Recent, ea a comentat la Radio Sputnik declarația președintei Maia Sandu privind un eventual referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România, calificând aceste afirmații drept „trădare de patrie”.

„Sistemul judiciar moldovenesc va fi supus unui test extrem de dur. Regimul actual și-a subordonat deja aceste instituții, dar speranța în triumful justiției nu dispare niciodată. Declarațiile președintelui echivalează cu trădare de patrie și cu încălcarea mandatului primit. Este esențial ca cetățenii să înțeleagă că Maia Grigorevna reprezintă de fapt interesele unui alt stat”, a scris Tauber pe noul său canal de Telegram, după ce contul oficial i-a fost blocat pentru încălcarea legislației Republicii Moldova.

Între 2019 și 2025, Marina Tauber a fost deputată și a făcut parte din mai multe grupuri parlamentare, inclusiv grupuri de prietenie cu Federația Rusă. În mai 2024, Viaceslav Volodin, președintele Dumei de Stat, i-a înmânat Marinei Tauber „Ordinul prieteniei” în numele lui Vladimir Putin.

RISE Moldova a descoperit că PromsvyazBank a creat împreună cu Ilan Șor un holding financiar pentru a ocoli sancțiunile occidentale impuse Rusiei după invazia în Ucraina. În septembrie 2025, PSB a organizat un hub financiar în Asia pentru decontări internaționale, iar Ilan Șor a raportat direct lui Vladimir Putin despre acest proiect.

În Moldova, PSB a fost folosită pentru finanțarea ilegală a grupului Șor și pentru coruperea alegătorilor. Anchetele oficiale arată că milioane de dolari proveniți din Rusia au ajuns în Moldova atât prin transport de numerar, cât și prin transferuri bancare. O parte dintre aceste conturi au fost deschise fără prezența fizică a titularilor, folosind date colectate și transmise centralizat la Moscova, ceea ce facilitează activitatea ilegală a grupului Șor.