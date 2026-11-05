Sistemul Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), considerat principalul instrument al blocului comunitar pentru reducerea poluării industriale, generează un val de nemulțumiri fără precedent în mediul de afaceri. Peste 100 de mari companii industriale din Europa solicită modificarea de urgență a condițiilor propuse de Comisia Europeană. Producătorii avertizează că noile reglementări vor duce la creșterea costurilor de producție, accelerând procesul de închidere a fabricilor sau relocarea acestora în afara spațiului comunitar, conform Reuters.

În prezent, fiecare certificat acordat în cadrul pieței de carbon din UE corespunde unei tone de dioxid de carbon emise de o instalație industrială. În timp ce o parte dintre firme trebuie să cumpere aceste drepturi de poluare, adăugând cheltuielile la costurile finale, anumite industrii expuse competiției internaționale beneficiază de certificate gratuite pentru a evita pierderea competitivității.

Reforma propusă de Comisia Europeană în luna iulie își propune să schimbe regulile jocului: certificatele gratuite ar urma să fie acordate exclusiv companiilor care își asumă angajamente clare de investiții în reducerea emisiilor. Producătorii industriali resping ferm această condiționalitate și cer menținerea mecanismului actual, fără obligații suplimentare.

Într-o scrisoare comună transmisă decidenților europeni și consultată de Reuters, mai mult de o sută de grupuri industriale atrag atenția că măsurile stricte riscă să adâncească criza din sectorul de producție. Semnatarii menționează direct că „dezindustrializarea în Uniunea Europeană a început deja” și că eliminarea sau condiționarea certificatelor gratuite va agrava situația companiilor europene, deja afectate de prețurile mari la energie și de concurența agresivă din afara UE.

Printre companiile care au semnat apelul colectiv se numără jucători majori din industria chimică și siderurgică germană, precum Covestro, Evonik, Wacker Chemie și divizia de oțel a grupului Thyssenkrupp, alături de concernul austriac Voestalpine. Aceste companii subliniază că tranziția ecologică trebuie realizată fără a destructura baza industrială a continentului.

„Producătorii europeni din sectoarele industriale mari consumatoare de energie se confruntă cu o concurență tot mai puternică, costuri ridicate la energie și condiții tot mai dificile pentru investiții. Cu toate acestea, obiectivul nostru comun este clar: vrem să reducem emisiile de carbon, să investim și să continuăm să producem în Europa”, se arată în scrisoare.

Reprezentanții mediului de afaceri explică faptul că simpla impunere a unor obligații de investiții nu este suficientă pentru atingerea țintelor climatice. Reducerea reală a emisiilor depinde direct de factori externi precum prețurile la energie, dezvoltarea infrastructurii adecvate, accesul facil la finanțare și existența unei cereri reale pe piață pentru produsele verzi.

De asemenea, companiile solicită ca veniturile colectate de stat din vânzarea certificatelor de emisii să fie redirecționate direct către modernizarea și decarbonizarea industriei europene.

Nivelul de incertitudine crește în condițiile în care Parlamentul European urmează să voteze reforma în luna decembrie, timp în care analiștii din piață au revizuit deja în creștere estimările privind prețul certificatelor de carbon pentru perioada următoare.