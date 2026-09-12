Prezența președintelui rus Vladimir Putin la viitorul summit G20, programat să aibă loc în luna decembrie la Miami, rămâne sub semnul întrebării. Autoritățile de la Moscova nu au luat până în prezent o decizie finală cu privire la deplasarea liderului de la Kremlin în Statele Unite, conform Reuters.

Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a clarificat situația actuală privind agenda internațională a liderului rus, subliniind că nu există încă o certitudine în această privință. „Nu ştim încă dacă va merge la Miami”, a spus Peskov.

Clarificările purtătorului de cuvânt vin în completarea altor poziționări recente ale oficialilor ruși. Anterior, consilierul de politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, menționase că eventuala prezență a lui Vladimir Putin la reuniunea din Florida nu a reprezentat un subiect de dezbatere la nivel înalt până în acest moment.

Subiectul participării Rusiei la reuniunea liderilor celor mai dezvoltate economii ale lumii a fost deschis încă din primăvară. În luna aprilie, administrația prezidențială rusă lăsase deschisă posibilitatea ca Putin să facă deplasarea, reacționând la afirmațiile președintelui american Donald Trump, care sugerase că o prezență a liderului rus la summit ar fi benefică.

Summitul de la Miami a readus în prim-plan și posibilitatea unui dialog direct între liderii de la Moscova și Kiev. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski își exprimase disponibilitatea de a călători în Statele Unite și de a avea o întrevedere cu Vladimir Putin, în condițiile în care acesta din urmă va fi prezent la eveniment.

Răspunsul reprezentanților ruși a rămas însă neschimbat față de linia diplomatică consacrată. Dmitri Peskov a reiterat poziția fermă a Moscovei, arătând că în cazul în care președintele Ucrainei își dorește o întrevedere bilaterală cu omologul său rus, o astfel de întâlnire ar trebui să aibă loc la Moscova.