Monden Vedetele apelează din ce în ce mai des la perfuzii. Care este motivul unui gest extrem







Că este vorba despre o răceală sau gripă, majoritatea vedetelor apelează la perfuzii atunci când înfruntă astfel de situații. Ultima dintre ele este Rux și Opulența care a decis să își facă un astfel de tratament.

Perfuzii pentru răceală, oboseală și la nevoie

Din ce în ce mai multe vedete apelează la perfuzii atunci când sunt răcite. Ultima dintre ele este Ruxi, fosta participantă de la Bravo Ai Stil care a și precizat pentru ce sunt bune aceste perfuzii. Dar mai ales cum puteți să faceți astfel de proceduri. ”Sunt asistenți medicali care asta fac. Vin acasă la domiciliu și îți fac perfuzii cu ce vrei vitamine, anti-oboseală, pentru răceală, pentru mai multe chestii. Eu un subiect prea delicat ca să pot eu să recomand pentru că o să-mi căutați nod în papură.

Dacă se întâmplă ceva, veți da vina pe mine. Deși nu are ce să se întâmplă. Întrebați medicul vostru de familie. Sunt și firme pe net care se ocupă cu asta, trimit asistenți medicali la domiciliu și își fac perfuzii. Și v-am spus, ajută foarte mult, m-ați văzut, m-a pus pe picioare, asta pentru că intră direct în sânge, eu am făcut cu vitamina C și B-uri și la sfârșit mi-a băgat paracetamol. Și sunt miracol pe pământ. Eu vă dau informația și voi cătați informația mai departe”, a explicat influencerul.

De astfel de perfuzii au beneficiat și Iulia Vântur, dar și Andreea Raicu. Multe alte vedete din România își fac lunar pentru a suplini vitaminele care le lipsesc din organism. Și Gabriela Oțil și-a făcut o astfel de procedură din cauza unei răceli care nu i-a dat pace mai multe săptămâni. Cert este că rapiditatea efectului este principalul motiv pentru care vedetele apelează la astfel de intervenții. Practic efectul medicamentelor nu este metabolizat pentru a ajunge în sânge ci este direct introdus în sistemul circulator.