Monden Iulia Vântur a ajuns la perfuzii. Ce s-a întâmplat cu vedeta







Celebra Iulia Vântur trece prin momente complicate din punct de vedere al sănătății, drept urmare a ajuns la spital. Aceasta a fost pusă pe perfuzii, și și-a anunțat fanii despre stare ei.

Iulia Vântur, momente tensionate

Cântăreața a ajuns de curând în România și a făcut mai multe vizite mai multor prieteni. Cu toate acestea se pare nu s-a îmbrăcat tocmai corespunzător. Drept urmare a ajuns la spital, pentru că o viroză îi dădea târcoale. ”Sunt chiar bine, stați liniștiți, îmi fac doar o perfuzie pentru că simt că mă ia răceala, vorba aceea, a venit frigul.

Și cred ca nu am umblat corespunzător îmbrăcată, motiv pentru care deja vorbesc pe nas, nu pentru că as fi foarte îngâmfată. Dar chiar m-a luat puțin răceala și am venit la doamna doctor să mă ajute, să-mi facă o perfuzie să lupt mai ușor cu răceala”, a spus Iulia pe Instastory. Cert este că medicul i-a recomandat să se întoarcă pentru încă o altă perfuzie pe care va trebui să o facă. Iulia Vântur se află de câteva zile în România, cel mai probabil pentru un proiect profesional.

A venit în România și a făcut un tur pe la prieteni

Până acum aceasta a mers să o vadă pe Loredana la repetiții, mai ales că cele două sunt bune prietene. De asemenea vedeta a luat cina și cu Andreea Raicu alături de care s-a distrat de minune. Iulia Vântur este stabilită de foarte mulți ani în India, acolo unde are o carieră de succes. De altfel, ea este iubita oficială a celebrului Salman Khan, alături de care ar și locui.

Cel puțin așa reiese din imaginile pe care Loredana le-a postat din India în primăvara acestui an, când a fost găzduită de celebrul cuplu. Chiar și așa, Iulia nu își neglijează cariera profesională în care a investit foarte multe resurse.