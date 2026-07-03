Ursula von der Leyen cere noi surse de finanțare pentru bugetul UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri, în Irlanda, că statele membre trebuie să identifice noi surse de venit pentru viitorul buget al Uniunii Europene aferent perioadei 2028-2034. În lipsa acestora, oficialul european avertizează că vor fi necesare fie majorarea contribuțiilor naționale, fie reduceri semnificative ale bugetului propus de Comisia Europeană.

Președinta Comisiei Europene a transmis liderilor statelor membre că viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene depinde de identificarea unor noi surse de venituri.

În cadrul unei conferințe de presă organizate în orașul irlandez Cork, alături de premierul Irlandei, Micheál Martin, Ursula von der Leyen a explicat că, în lipsa unor resurse proprii suplimentare și fără creșterea contribuțiilor naționale, bugetul propus de Bruxelles ar trebui redus considerabil.

„Dacă nu se doreşte creşterea contribuţiilor naţionale şi nu există noi resurse proprii, atunci vor trebui făcute reduceri. Iar dacă trebuie să reducem pentru a compensa aproximativ 66 de miliarde de euro pe an, aceasta înseamnă o reducere de 40% faţă de propunerea noastră", a declarat Ursula von der Leyen.

Aceasta a adăugat că necesitatea unor noi resurse financiare este esențială pentru susținerea priorităților Uniunii Europene.

„Acest lucru arată cât de importantă şi crucială este nevoia de noi resurse proprii", a afirmat președinta Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen nu a prezentat noi propuneri concrete de taxe, însă a amintit că Executivul european a propus deja mai multe surse suplimentare de finanțare. Printre acestea se numără taxe aplicate emisiilor poluante, deșeurilor electronice nereciclate, produselor din tutun și noi contribuții din partea companiilor.

De asemenea, oficialul european a reamintit că Parlamentul European a susținut și alte variante de finanțare, care nu au fost aprobate până în prezent de statele membre. Acestea vizează impozitarea multinaționalelor din sectorul digital, a activelor cripto și a jocurilor de noroc online.

Președinta Comisiei Europene a anunțat că șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene vor analiza noua propunere de buget în cadrul summitului programat în luna octombrie.

Ursula von der Leyen le-a cerut liderilor europeni să ajungă la o poziție comună privind modul în care va fi finanțat viitorul cadru financiar multianual pentru perioada 2028-2034.

Guvernul german solicită diminuarea cu aproximativ 400 de miliarde de euro a proiectului de buget de peste 2.000 de miliarde de euro propus de Comisia Europeană.

Potrivit autorităților de la Berlin, actuala propunere este „nesustenabilă”, iar forma în care a fost prezentată nu poate obține sprijinul statelor membre.

Germania, cel mai mare contributor net la bugetul Uniunii Europene, consideră că și în condițiile unei reduceri de 400 de miliarde de euro, viitorul buget ar rămâne cu aproximativ 27% peste nivelul actual. În acest scenariu, contribuția anuală a Germaniei ar depăși 50 de miliarde de euro.

Cancelarul german Friedrich Merz a cerut statelor membre să ajungă la un acord privind viitorul buget în cursul acestui an, pentru ca noul cadru financiar să poată intra în vigoare în ianuarie 2028 fără întârzieri.

Apelul a fost susținut și de premierul irlandez Micheál Martin, care a anunțat că președinția irlandeză a Consiliului UE își propune să finalizeze negocierile până la sfârșitul anului, pentru a evita blocajele instituționale care ar putea apărea în 2027, odată cu organizarea unor alegeri importante în Franța, Polonia și Italia.