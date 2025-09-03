Social Universitățile din Republica Moldova deschid turul trei al admiterii. Sute de locuri vacante la licență și master







Republica Moldova. Procesul de admitere în universitățile din Republica Moldova continuă. Instituțiile de învățământ superior au lansat turul trei al admiterii pentru anul academic 2025–2026. Asta după ce au rămas neocupate 575 de locuri la studii de licență și 179 la masterat. Perioada de depunere a actelor va dura până pe 26 septembrie 2025.

Cele mai multe locuri vacante la licență se regăsesc în domeniile Științe ale educației, Inginerie, Științe agricole. De asemenea, servicii ale securității, dar și Științe exacte și ale mediului, chimie, biologie, fizică și matematică.

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) precizează că pentru această etapă fiecare candidat trebuie să depună dosarul în original la o singură universitate și la o singură specialitate. În turul trei nu este prevăzută înregistrarea online pe platforma națională. Procedura desfășurându-se exclusiv la sediile universităților.

Potrivit MEC, după primele două tururi de admitere, universitățile din țară au raportat o creștere generală de 7% a numărului de studenți înmatriculați. Totuși, ministerul semnalează scăderi la universitățile regionale și la instituțiile de forță.

Până acum, locurile planificate la licență au fost completate în proporție de 89%, iar cele la master în proporție de 94%.

„În total, sunt deja înmatriculați 15.925 de studenți la licență, cu 1.034 mai mulți decât în 2024, și 5.127 la master”, a anunțat MEC.

Printre universitățile cu cele mai bune rezultate se numără Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) și Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). ASEM a înregistrat o creștere de 17,95%, cu 1.761 de studenți înscriși la licență – cu 268 mai mulți decât în anul precedent. La UTM, numărul studenților la licență a ajuns la 3.538, ceea ce înseamnă o creștere de 17,82% și 535 de studenți în plus.

Și Universitatea de Stat din Moldova (USM) a raportat o evoluție semnificativă, de 14,53%, având în prezent 4.241 de studenți la licență, cu 538 mai mulți decât anul trecut.

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a consemnat o creștere de 4,55%. Astfel ajungând la 1.242 de studenți înmatriculați, cu 54 mai mult față de 2024. La Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, numărul studenților s-a majorat cu 4,79%, însumând 197 de tineri admiși.

În schimb, la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, numărul studenților înmatriculați rămâne aproximativ același – în jur de 1.000.

Anterior, autoritățile din educație au anunțat că își propun ca în 2025 să majoreze cu 10% numărul total al studenților admiși în universitățile din Republica Moldova. Obiectiv care ar putea fi atins odată cu finalizarea turului trei al admiterii.