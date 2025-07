Sport Universitatea Craiova, final incendiar și victorie nesperată cu Universitatea Cluj







Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1, luni, pe teren propriu, în meciul cu Universitatea Cluj, ce a contat pentru etapa a 3-a a Superligii. Un joc cu un final incendiar, în care oltenii au obținut tot ce e putea obține. Conduși după golul marcat de Miguel Silva (32), elevii lui Mirel Rădoi au marcat în ultimele minute prin Assad Al-Hamlawi în minutul 87 din penalty și 90+1.

O victorie care aduce o gură de oxigen în vestiarul „alb-albaștrilor”, ținând cont de tensiunile dintre patronul Mihai Rotaru și antrenorul Mirel Rădoi. Joi, Universitatea are un mare test, cu FK Sarajevo, pe teren propriu, după eșecul din tur, scor 1-2. Extazul de la finalul confruntării cu Universitatea Cluj vine după agonia din prima etap, atuncu când Craiova a condus cu 3-0 la UTA și a fost egalată în final.

Universitatea Craiova - FC Universitatea Cluj 2-1 (0-1), Stadion ''Ion Oblemenco'' - Craiova Au marcat: Assad Al-Hamlawi (87 - penalty, 90+1), respectiv Miguel Silva (32). Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitri asistenţi: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Ionuţ Traian Neacşu (Bucureşti); al patrulea oficial: Iulian Dima (Bucureşti) Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Romică Bîrdeş (Piteşti) Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) - LPF.

„Am început mai greu. Ne-am încăpățânat un pic. Am încercat la pauză să reglăm anumite lucruri. Nu au avut mari situații să fim în panica în care am fost în anumite momente. Dacă nu marcam, înseamnă că era una din zilele acelea când nu ai noroc.

Am terminat în 4-4-2 în romb. Ne avantajează când se schimbă dinamica jocului, că foarte puțini jucători au bagajul tactic. Am fost inspirat, să sperăm că vom fi și joi.

Ne-a ieșit, am fost inspirați, să sperăm că vom fi la fel și joi. Nu știu dacă am găsit golgheterul, dar este un jucător important (n.r. Al Hamlawi), de aceea am și așteptat atât după el. Seamănă cu Cyril Thereau. Să sperăm că va continua tot așa. Mi-a atras atenția, l-am analizat, este un profil foarte greu de marcat în careu, are forță și poate să intre bine în combinații”, a spus Mirel Rădoi, conform Digi Sport.