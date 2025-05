Sport Gigi Becali, oprit în direct, când se pregătea să facă declarații incendiare. Ilie Dumitrescu a vrut să îi închidă gura







Gigi Becali a avut o intervenție, astăzi, la Digi Sport, subiectul fiind legat de mai multe jocuri de culise din trecut. Totul a pornit de la o declarație făcută de Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, în urmă cu câteva zile.

Tehnicianul a vorbit despre un posibil blat între CFR Cluj și Rapid, în urmă cu mai mulți ani, în 2006. Despre care a aflat de la regretatul Martin Tudor (decedat în 2020, la 43 de ani). Cei doi fuseseră coechipieri la Steaua, ulterior, goalkeeperul a jucat la CFR.

„Nu existau reguli! Era libertate totală. A fost prima și ultima dată când am pariat. Eu am aflat de la Martin Tudor (n.r.- portar pe atunci la CFR Cluj), Dumnezeu să-l odihnească! Mi-a spus foarte clar că «Au venit domnul Paszkany și domnul Copos în vestiar și ni s-a spus că trebuie să câștige echipa Rapid. Atunci am fost înlăturat din primul 11»”, a spus Rădoi.

Gigi Becali, amintiri despre aranjamente

Gigi Becali a vorbit și el despre subiect și a afirmat mai întâi că nu confirmă, dar nici nu infirmă, pentru că nu-și mai aduce aminte de acel meci.

„Nu mai știu, dar dacă zice Mirel înseamnă că așa e. Dar nu-mi mai aduc aminte. Nu știu, nu mai țin minte astea. El le știe pentru că le-a trăit, dar eu n-am... Nu pot să comentez ce nu știu. Dacă nu știu, nu spun. Am văzut și eu declarația lui Mirel. Mirel nu minte, dar alea-s trecute, la revedere!”, a spus Becali la Digi Sport.

„Ei toți făceau astea! Adică toți... Cine putea să roadă oase. Înțelegi? Mie mi s-a propus pe vremea aia, dar nu am acceptat. Adică mi s-a propus chiar de către ăla care e la CFR, ăla brunet, cum îl cheamă? Zamfir. A venit la mine, jucam cu Brașovul. Mi-a zis: «Uite, dom'ne»”...

În acel moment, a intervenit Ilie Dumitrescu, prezent în studio și a încercat să-l oprească pe finanțator. „Hai, mă Gigi, astea nu-s de discutat. Sunt discuții private”.

Becali a continuat: „Dar i-am zis, Ilie. Mi s-a propus, am zis că nu fac așa ceva, nu sunt hoț și nu fur. Înțelegi? Că ăsta e furt. Mi s-a propus și acum câțiva ani cu Iașiul. Am pierdut, dar nu vreau să fiu hoț. Pierd, dar hoț nu sunt!

Ne trebuia un egal și am mâncat bătaie. Dar eu nu fac! Nu vreau campionat furat. Nu vreau! Ce am făcut cu valiza? Eu chiar voiam să stopez hoția. Atunci era pe linia cealaltă, vorbeam cu ăla de la U Cluj și îmi spunea: «Sunt cu Ando pe linia cealaltă. Dacă nu vii cu banii, iau jumătate de la el». Cu alte cuvinte, dacă nu veneam cu 1,6 milioane, lua 800.000 de la el”.

Altfel, Ilie Dumitrescu a fost antrenor la FC Brașov în 2001.