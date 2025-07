Social Pierdere pentru lumea presei. A murit un cunoscut jurnalist, nume important și la Evenimentul Zilei







Lumea jurnalismului și a muzicii din România a pierdut una dintre vocile sale cele mai respectate. Alex Revenco, cunoscut pentru pasiunea sa pentru muzică și pentru contribuțiile remarcabile în presa muzicală, a încetat din viață pe 20 iulie 2025.

Cunoscutul jurnalist, o voce de renume în presa românească

Anunțul morții sale a fost făcut public de fostul său coleg și prieten, Florin Silviu Ivan, într-o postare emoționantă pe rețelele de socializare.

Acesta și-a amintit de prima întâlnire cu Revenco, în urmă cu aproape trei decenii, când jurnalistul a venit la redacție însoțit de saxofonistul Eddie Neuman și membrii trupei Blazzaj. Între cei doi s-a legat o prietenie trainică, construită pe baza unei pasiuni comune: dragostea pentru muzică.

„Consternat, e puțin spus. Sînt devastat! Fostul meu coleg, Alex Revenco, Alexuțu nostru, nu mai este. Au trecut 28 de ani de la prima noastră întîlnire, de cînd a venit la mine, la birou, cu Eddie Neuman și Blazaj. Am fost colegi de redacție, am fost prieteni și am împărtășit aceeași dragoste pentru muzică”, a spus el.

Pierdere uriașă

Ivan a amintit și de ultima lor conversație, care a avut loc înainte de plecarea sa în vacanța din iunie, când, din lipsă de timp, nu au reușit să se întâlnească.

„A fost unul dintre cei mai buni ziariști români în domeniu. A fost un om simplu, modest și generos. Am împărțit deseori o pizza, un pahar de bere, de vodcă sau vin. Ultima dată vorbisem înainte de vacanța mea din iunie. I-am spus atunci că sînt pe fugă și că nu ne putem vedea. Excepțional om! Îngrozitoare pierdere!“, a adăugat el.

Cei care doresc să-și ia rămas bun și să-i aducă un ultim omagiu lui Alex Revenco sunt invitați marți, 23 iulie, la ora 9:00, la Crematoriul Vitan-Bârzești din București.

Cunoscutul jurnalist iubea muzica

Alex Revenco a fost una dintre cele mai influente figuri ale presei muzicale românești postdecembriste. Cu o activitate de peste trei decenii în domeniu, el a lăsat o amprentă profundă asupra modului în care muzica, în special rockul, a fost prezentată și interpretată în mass-media.

Între 1991 și 2001, a fost Rock DJ la Contact Radio, un post legendar pentru fanii muzicii alternative și rock din România. A continuat apoi ca șef al departamentului Muzică Tineret la Evenimentul Zilei, între 1992 și 2000, unde a promovat zeci de artiști și trupe românești și internaționale. Ulterior, în perioada 2006–2014, a fost senior editor la Jurnalul Național, unde s-a remarcat prin cronici, interviuri și materiale de profunzime despre scena muzicală autohtonă și internațională.

Vocea sa, atât în scris, cât și în eter, a fost una credibilă, pasionată și profund ancorată în cultura muzicală autentică. A fost, pentru mulți artiști, un sprijin constant și un partener onest de dialog.

Plecarea sa lasă un gol în presa culturală românească și în inimile celor care l-au cunoscut sau i-au citit textele.