Parlamentul din Ungaria a făcut un pas decisiv pentru deblocarea unor fonduri europene uriașe, a căror valoare depășește 16 miliarde de dolari. Deputații maghiari au adoptat marți, cu o majoritate zdrobitoare de 142 de voturi pentru, doar 39 împotrivă și trei abțineri, o nouă lege anticorupție de amploare, informează AFP.

Această măsură reprezintă pilonul central al strategiei promovate de premierul conservator pro-european Peter Magyar, menit să demonstreze Bruxelles-ului că Ungaria se înscrie pe un nou traseu democratic.

Decizia vine în contextul în care Uniunea Europeană a anunțat, la finele lunii mai, disponibilitatea de a relua finanțarea pentru Budapesta. Aceste fonduri vitale fuseseră înghețate anterior din cauza derapajelor repetate privind statul de drept, înregistrate în timpul executivului condus de Viktor Orban, care s-a aflat la putere din 2010 până la eșecul suferit în alegerile din acest an.

Pentru ca robinetul banilor europeni să fie redeschis, oficialii europeni au stabilit criterii stricte. Principala solicitare adresată noului executiv a fost implementarea imediată a unor reforme structurale capabile să combată eficient corupția și să reclădească mecanismele statului de drept în Ungaria.

Profitând de faptul că formațiunea sa politică, Tisza, controlează o majoritate parlamentară confortabilă de două treimi, premierul Peter Magyar a reușit să treacă noul act normativ fără a întâmpina obstacole majore în legislativ. Noua lege extinde substanțial competențele juridice ale Autorității pentru Integritate. Această structură fusese creată inițial în anul 2022, în cadrul unui alt pachet legislativ solicitat de comunitatea europeană, însă până în prezent ea rămăsese doar o instituție decorativă, lipsită de putere reală.

Modificările legislative adoptate recent transformă radical modul de funcționare al Autorității pentru Integritate. De acum înainte, instituția va avea dreptul de a verifica minuțios declarațiile de avere, va deține pârghiile necesare pentru a ordona magistraților declanșarea unor anchete de corupție și va putea suspenda procedurile de achiziții publice suspecte, asigurând astfel protecția banilor proveniți de la Uniunea Europeană.

În plus, textul de lege introduce reguli mult mai riguroase în ceea ce privește transparența acționariatului pentru fondurile de investiții. O altă măsură de impact o reprezintă dizolvarea imediată a fundațiilor de management al activelor de interes public, cunoscute sub denumirea de KEKVA.

Prin această decizie, statul ungar va reintra în posesia unor active uriașe, transferate către aceste entități în perioada în care țara era condusă de Viktor Orban, valoarea totală a bunurilor recuperate fiind estimată la aproximativ 8,5 miliarde de euro. Totodată, demnitarii care vor omite cu intenție date din declarațiile anuale de avere vor risca sancțiuni de natură penală.

Sumele blocate de liderii de la Bruxelles în cadrul diverselor proceduri deschise împotriva politicilor promovate de Orban au afectat grav stabilitatea economică a țării. Sancțiunile europene vizaseră în special legislația controversată privind minoritățile sexuale, gestionarea crizei solicitanților de azil și conflictele de interese din zona politică. Potrivit declarațiilor făcute de Peter Magyar, aceste fonduri reprezintă aproximativ 13% din întregul buget național al Ungariei, iar injectarea lor în piață este considerată esențială pentru relansarea economică.

Conform estimărilor transmise de unii oficiali de la Bruxelles, primele tranșe din această finanțare ar putea fi accesate chiar în cursul acestui an, cu condiția ca autoritățile de la Budapesta să respecte cu strictețe calendarul de reforme asumat.

Planul de reforme al noului guvern nu se oprește însă la sectorul financiar și cel de integritate. Parlamentul de la Budapesta urmează să adopte în perioada următoare o restructurare profundă a peisajului media de stat, o zonă puternic subvenționată în trecut și transformată de aparatul de propagandă al lui Viktor Orban într-un instrument de influență, conform criticilor din spațiul public.

Strategia prevede unificarea structurilor audiovizuale publice actuale pentru a crea o nouă televiziune și un nou post de radio public, în timp ce agenția națională de presă MTI va redeveni o entitate independentă cu statut non-profit. Bugetul total alocat acestor entități va fi plafonat de către parlament sub pragul de 450 de milioane de euro, sumă care fusese alocată pentru anul curent.

În paralel cu aceste tăieri, actualii manageri vor fi înlăturați din funcții, interimatul urmând să fie asigurat de ministrul culturii, Zoltan Tarr, până la organizarea unor concursuri publice transparente pentru desemnarea noilor conduceri.

Deși reformele sunt privite cu ochi buni de susținătorii noului executiv, modalitatea rapidă de adoptare a actelor normative a stârnit deja primele semne de întrebare și critici din partea opoziției. Contestatarii proiectului afirmă că procedurile parlamentare de urgență utilizate în prezent amintesc izbitor de tacticile folosite în trecut de partidul lui Viktor Orban.

Această nemulțumire este alimentată și de faptul că majoritatea parlamentară a votat o modificare temporară a regulamentului intern, valabilă până la sfârșitul acestui an, prin care au fost eliminate limitele de timp alocate dezbaterilor în regim de urgență și procedurilor excepționale.