Unde își cumpără bogații lumii case de vacanță în 2026

Piața caselor de vacanță de lux se transformă în 2026. Milionarii aleg destinații noi, combinând investiția imobiliară cu stilul de viață și flexibilitatea muncii la distanță, relatează publicația americană Forbes.

În 2026, achiziția unei a doua, a treia sau a patra locuințe nu mai înseamnă doar escapade ocazionale. Tot mai mulți proprietari de lux tratează aceste case ca extensii ale reședinței principale, combinând relaxarea, munca de la distanță și investiția pe termen lung. Potrivit raportului Sotheby’s International Realty 2026 Luxury Outlook, tranzacțiile pentru locuințe secundare reprezintă 28% din totalul pieței globale de lux.

Mauricio Umansky, fondatorul casei de brokeraj internațională The Agency, explică: „Ce s-a schimbat cel mai mult în 2026 nu este doar unde cumpără oamenii a doua sau a treia casă, ci cum le folosesc intenționat. Observăm o creștere clară a cumpărătorilor tineri cu avere mare, adesea fondatori, executivi și antreprenori globali în vârstă de 30–40 de ani, care construiesc portofolii imobiliare orientate spre flexibilitate. Aceste case nu mai sunt doar locuri de evadare ocazionale. Ele sunt reședințe parțiale, baze pentru munca de la distanță și investiții pe termen lung, toate într-un singur pachet.”

Regiunea Salt Lake City este unul dintre cele mai dinamice piețe imobiliare din Statele Unite, stimulată de dezvoltarea sectorului tehnologic, accesul la pârtiile de la Park City și potențialul de apreciere a proprietăților. Dezvoltările din zona Heber Valley și Park City devin tot mai atractive pentru cumpărători din New York, California și Texas, mai ales în perspectiva Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2034. Molly Jones, managing partner la The Agency Salt Lake City, explică: „Cumpărătorii achiziționează proprietăți în centrul Salt Lake City pentru ei înșiși și ca investiție, pentru că baza noastră fiscală este redusă. Se așteaptă la un boom semnificativ peste opt ani.”

Park City rămâne un punct central pentru cei care caută schi de nivel mondial. Stațiunile Park City Mountain, cea mai mare din SUA, și Deer Valley Resort continuă să atragă clienți dispuși să plătească prețuri mari. Mai mult de 60% dintre tranzacțiile de lux din trimestrul al treilea din 2025 s-au încheiat cu plata integrală în numerar. Dezvoltarea Deer Valley East Village, primul sat public de schi construit în America de Nord în peste 40 de ani, a adăugat 4.300 de acri de teren schiabil, 10 telescaune noi și aproape 100 de pârtii.

În zonă apar și reședințe de lux semnate de branduri internaționale precum Four Seasons și Waldorf Astoria, alături de proiecte boutique precum Velvaere, Marcella Landing și Sommét Blanc, proiectate de Olson Kundig. În afara centrului Park City, Heber Valley devine atractiv pentru cei care doresc locuințe gata de mutare, cu acces la servicii premium, dar fără aglomerația stațiunii. The Lodge at Blue Sky, parte din Auberge Resorts, pregătește un nou proiect rezidențial pentru acest segment.

Naples a atras de multă vreme averi discrete, însă piața s-a extins, atrăgând cumpărători din întreaga coastă de est a SUA. Un exemplu remarcabil: în 2025, un teren de 15 acri de pe Gordon Drive, adresa cea mai prestigioasă din Naples, s-a vândut cu 225 milioane de dolari, stabilind un record pentru tranzacțiile rezidențiale din Florida. Brittany Skotak, de la Douglas Elliman, spune: „După pandemie și uraganul din 2024, Naples a cunoscut o dezvoltare masivă și o cerere crescută din întreaga țară. Cumpărătorii au fost atrași de liniștea, farmecul și natura pașnică a orașului.”

Pe cealaltă coastă a Floridei, Pompano Beach, situat între Fort Lauderdale și Boca Raton, devine o alternativă liniștită la centrele urbane aglomerate. Proiecte precum W Pompano Beach Hotel and Residences și Waldorf Astoria Residences Pompano Beach, semnate de arhitectul Sohith Perera, atrag cumpărători care doresc ospitalitate de top fără densitate și agitație. „Ceea ce face Pompano Beach deosebită ca piață pentru a doua sau a treia casă este echilibrul pe care îl oferă între accesibilitate și senzația de refugiu”, explică Perera.

Charleston, unul dintre cele mai vechi orașe americane, câștigă teren ca destinație de lux pentru case secundare. National Association of Realtors a desemnat orașul drept unul dintre cele mai atractive pentru 2026. Orașul se remarcă prin arhitectură istorică, acces la plaje, restaurante cu stele Michelin, scene artistice și comunități active. Mary Lou Wertz, fondatoare Maison Real Estate, spune: „Charleston excelează prin ofertele culturale și gastronomice, astfel încât cumpărătorii din metropole nu simt că renunță la un oraș vibrant.”

Legile stricte de conservare păstrează stilurile arhitecturale autentice, de la case unice la stiluri georgiene, federale, grecești revival și victoriene. Casele istorice atrag sume mari: un conac de 225 de ani s-a vândut recent cu 21 milioane de dolari, un record local. Deși orașul este expus la inundații și furtuni, cumpărătorii de lux colaborează cu arhitecți și ingineri pentru a implementa soluții inovatoare de construcție.

Scottsdale, Arizona, continuă să fie căutată pentru cei care apreciază soarele aproape tot timpul anului, terenuri de golf de top, acces la aviație privată și facilități wellness și gastronomice premium. Statul oferă avantaje fiscale importante, fără taxe pe moștenire sau proprietate.

Creșterea cererii este stimulată și de investiții majore în tehnologie. TSMC a alocat 165 milioane de dolari în Phoenix de Nord, în apropiere de Scottsdale, creând mii de locuri de muncă bine plătite și generând cerere pentru reședințe în comunități exclusiviste. Conform raportului Henley and Partners, Scottsdale este unul dintre cele mai rapide centre de creștere a averilor din America de Nord, populația de milionari crescând cu 125% în ultimul deceniu.

Vânzările de peste 10 milioane de dolari au urcat cu 30% între 2024 și 2025, iar dezvoltările de apartamente ultra-luxoase câștigă popularitate. Printre acestea se numără Summit by Olson Kundig la Ascent by The Phoenician, Ritz-Carlton Residences Paradise Valley și Icon at Silverleaf, toate oferind facilități de top, locuințe gata de mutare și finisaje de calitate superioară.