Social Un ucrainean care a vrut să intre ilegal în România, salvat după ce a sunat la 112







Un cetățean ucrainean de 50 de ani, epuizat și fără provizii, a fost salvat după șase zile petrecute în Munții Maramureșului. Bărbatul a solicitat ajutorul autorităților române printr-un apel disperat la numărul de urgență 112, vineri seara.

Mobilizare imediată pentru recuperarea cetățeanului ucrainean

Șeful Salvamont Maramureș, Daniel Benga, a declarat că cetățeanul ucrainean nu mai avea provizii, haine de schimb și îi era frig. Localizarea s-a făcut rapid cu ajutorul celor de la STS, iar echipa Salvamont a pornit spre el împreună cu Poliția de Frontieră din Poienile de sub Munte.

„Acesta a spus că se afla de 6 zile pe drum fiind fără provizii, fără haine de schimb, îi este frig, nu are posibilitatea de a face foc şi solicita ajutor de urgenţă. (...) Colegii de la STS Maramureş au reuşit localizarea lui şi am primit coordonatele la care se afla ucraineanul. La caz a plecat echipa de prim răspuns a Salvamont Maramureş care va face joncţiunea cu echipa Poliţiei de Frontieră din comuna Poienile de sub Munte", a spus Daniel Benga.

Condiții extreme în munte

Operațiunea de recuperare a cetățeanului ucrainean a fost îngreunată de zăpada de peste jumătate de metru și temperaturile extrem de scăzute, care ating -8 grade Celsius și ar putea scădea la -13 grade în timpul nopții. Salvatorii au lucrat contracronometru pentru a proteja viața bărbatului.

Pe lângă Salvamont și Poliția de Frontieră, echipele ISU Maramureș sunt pregătite să ofere sprijin medical imediat ce bărbatul va fi adus în siguranță la baza muntelui. Echipa de intervenție lucrează intens pentru a încheia operațiunea în cele mai bune condiții.