Un incident grav s-a produs sâmbătă dimineață, în București, în zona Șoseaua Pipera – Barbu Văcărescu. Un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost găsit întins pe carosabil, sub un pasaj rutier, potrivit polițiștilor.

Polițiștii Secției 6 au fost sesizați printr-un apel la 112, în jurul orei 08.00, după ce o persoană a fost observată întinsă pe șosea, sub pasajul rutier de pe Șoseaua Pipera.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au identificat un tânăr de 26 de ani. Acesta era în viață, însă prezenta o stare de confuzie și acuza dureri la nivelul corpului.

Un echipaj SMURD a intervenit și l-a preluat pe bărbat, transportându-l la Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca pentru îngrijiri medicale.

Din primele informații, există suspiciunea că bărbatul s-ar fi aruncat de pe pasaj. După impact, acesta nu era coerent în exprimare, iar polițiștii au luat legătura cu familia sa.

Anchetatorii continuă verificările pentru a stabili exact ce s-a întâmplat și cum a ajuns tânărul sub pasaj.

Potrivit primelor informații, tânărul ar mai fi trecut printr-un episod depresiv, despre care apropiații au spus că ar fi fost asociat unei despărțiri, arată Știripesurse.

Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit cu exactitate dacă acesta a intenționat să se arunce de pe pasaj și nici care au fost împrejurările care au dus la producerea incidentului.

Polițiștii Secției 6 efectuează în continuare verificări, sub supravegherea unității de parchet competente, pentru clarificarea tuturor aspectelor.