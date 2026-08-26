Evenimentul istoric

Un stâlp de electricitate s-a prăbușit peste doi trecători în Bacău. Unul dintre ei a murit

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Un stâlp de electricitate s-a prăbușit peste doi trecători în Bacău. Unul dintre ei a muritSMURD. Sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Un bărbat de aproximativ 60 de ani a murit, iar o altă persoană a fost rănită după ce un stâlp de electricitate s-a prăbușit peste cei doi. Accidentul s-a produs în satul Caraclău, comuna Bârsănești, județul Bacău, spun reprezentanții ISU.

Un stâlp de electricitate a căzut peste doi trecători

Un copac șubred s-a prăbușit peste firele electrice susținute de stâlp. Sub presiunea acestora, stâlpul a căzut peste doi trecători.

Pompierii au intervenit pentru scoaterea bărbatului prins sub stâlp. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă victima nu a răspuns manevrelor.

Cea de-a doua persoană a rămas conștientă în urma accidentului, dar a suferit un traumatism cranio-cerebral. Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului și urma să fie transportată la spital cu un echipaj SMURD.

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Stalp. Sursa foto: AI

Pompierii au încercat să salveze victima prinsă sub stâlp

„În urma evenimentului au rezultat două victime. Un bărbat, în vârstă de aproximativ 60 de ani, surprins sub stâlp, a fost extras de pompieri. Acestuia i s-au efectuat manevre de resuscitare de către echipajele medicale, însă, din nefericire, nu a răspuns manevrelor, fiind declarat decedat. Cea de-a doua victimă, conştientă, cu traumatism cranio-cerebral, a fost preluată de echipajul SMURD în vederea transportului la spital”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău.

Un autoturism a lovit o mașină parcată și un stâlp de electricitate

Recent, o persoană a fost rănită, iar traficul rutier este oprit pe ambele sensuri pe DN1F, între Cluj-Napoca și Zalău, după ce un autoturism a lovit o mașină parcată și un stâlp de electricitate. Stâlpul s-a prăbușit ulterior pe partea carosabilă, în zona localității Sânmihaiu Almașului, județul Sălaj.

„Pe DN 1F Cluj-Napoca - Zalău, la kilometrul 53+100 de metri, în zona localităţii Sânmihaiu Almaşului, judeţul Sălaj, un autoturism a colizionat un autovehicul parcat şi un stâlp de electricitate, ce a căzut pe partea carosabilă”, anunța Centrul INFOTRAFIC.

În urma accidentului, o persoană aflată în autoturism a fost rănită. Stâlpul căzut pe șosea a dus la blocarea circulației pe ambele sensuri de mers.

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