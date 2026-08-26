Un bărbat de aproximativ 60 de ani a murit, iar o altă persoană a fost rănită după ce un stâlp de electricitate s-a prăbușit peste cei doi. Accidentul s-a produs în satul Caraclău, comuna Bârsănești, județul Bacău, spun reprezentanții ISU.

Un copac șubred s-a prăbușit peste firele electrice susținute de stâlp. Sub presiunea acestora, stâlpul a căzut peste doi trecători.

Pompierii au intervenit pentru scoaterea bărbatului prins sub stâlp. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă victima nu a răspuns manevrelor.

Cea de-a doua persoană a rămas conștientă în urma accidentului, dar a suferit un traumatism cranio-cerebral. Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului și urma să fie transportată la spital cu un echipaj SMURD.

„În urma evenimentului au rezultat două victime. Un bărbat, în vârstă de aproximativ 60 de ani, surprins sub stâlp, a fost extras de pompieri. Acestuia i s-au efectuat manevre de resuscitare de către echipajele medicale, însă, din nefericire, nu a răspuns manevrelor, fiind declarat decedat. Cea de-a doua victimă, conştientă, cu traumatism cranio-cerebral, a fost preluată de echipajul SMURD în vederea transportului la spital”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău.

Recent, o persoană a fost rănită, iar traficul rutier este oprit pe ambele sensuri pe DN1F, între Cluj-Napoca și Zalău, după ce un autoturism a lovit o mașină parcată și un stâlp de electricitate. Stâlpul s-a prăbușit ulterior pe partea carosabilă, în zona localității Sânmihaiu Almașului, județul Sălaj.

„Pe DN 1F Cluj-Napoca - Zalău, la kilometrul 53+100 de metri, în zona localităţii Sânmihaiu Almaşului, judeţul Sălaj, un autoturism a colizionat un autovehicul parcat şi un stâlp de electricitate, ce a căzut pe partea carosabilă”, anunța Centrul INFOTRAFIC.

În urma accidentului, o persoană aflată în autoturism a fost rănită. Stâlpul căzut pe șosea a dus la blocarea circulației pe ambele sensuri de mers.