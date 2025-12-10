Politica

Un român se află în clasamentul celor mai influenți politicieni ai Europei. Cine este și ce funcție ocupă

Un român se află în clasamentul celor mai influenți politicieni ai Europei. Cine este și ce funcție ocupă
Publicația Politico a publicat marți listele privind politicienii care vor marca decisiv scena europeană în 2026, iar singurul nume din România inclus între personalitățile „de urmărit” este eurodeputatul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PPE și responsabil pentru negocierile pe bugetul multianual al Uniunii Europene.

De ce l-a selectat Politico pe Siegfried Mureșan

În clasamentul principal, Donald Trump ocupă prima poziție, însă într-o secțiune separată — „Top 10 persoane de urmărit în 2026” — apare și Siegfried Mureșan. Politico subliniază că, spre deosebire de rundele anterioare, Parlamentul European nu a rămas în umbră în negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual. Publicația explică faptul că Mureșan a coordonat strategia prin care legislativul european a reușit să forțeze Comisia să modifice propunerea inițială.

Politico notează că, deși ani întregi discuțiile fuseseră purtate „cu ușile închise”, de data aceasta situația a fost diferită. Mureșan, în calitate de negociator PPE, a lucrat împreună cu social-democrata Carla Tavares pentru a obține concesii de la Ursula von der Leyen. Pentru a atinge acest obiectiv, el a condus o campanie complexă în care Parlamentul a activat toate pârghiile disponibile — inclusiv posibilitatea unui boicot — pentru a determina Comisia să revizuiască elemente esențiale ale planului.

În analiză apare și contextul intern din România, unde Politico menționează presiunea pe care ascensiunea populismului o pune asupra PNL, într-un moment politic tensionat, în care „Nicușor Dan l-a învins la limită pe George Simion” în alegerile prezidențiale.

Publicația îl caracterizează pe Mureșan drept un politician moderat în PPE, mai puțin dispus decât alți colegi să deschidă discuții cu partidele radicale de dreapta. Politico subliniază că acesta a rămas fidel colaborării cu formațiunile tradiționale ale centrului european.

Siegfried Mureşan

Siegfried Mureşan. Sursă foto: Facebook

Reacția lui Siegfried Mureșan după publicarea topului

Eurodeputatul a mulțumit public pentru nominalizare, explicând că recunoașterea are legătură directă cu rezultatele negocierilor privind bugetul UE post-2027.

„Mulțumesc Politico Europe pentru includerea mea în Top 10 persoane de urmărit în 2026» la nivel european. Mă bucură că motivul luat în considerare de Politico pentru această desemnare este munca mea pe Bugetul multianual al Uniunii Europene post-2027, unde am obținut în negocieri beneficii în plus pentru fermierii din România și Europa, precum și pentru politica de coeziune. Voi continua să lupt pentru a apăra interesele oamenilor la nivel european. Dacă rezultatele mele sunt și remarcate de presa internațională, cu atât mai bine. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere”, a scris Siegfried Mureșan într-o postare pe Facebook.

Cine mai apare în topurile Politico

În lista principală a celor cu influență majoră asupra Europei în 2026 se regăsesc, pe lângă Donald Trump, și figuri precum Volodimir Zelenski, Ursula von der Leyen, Vladimir Putin și Viktor Orbán.

