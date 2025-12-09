International

Lituania, stare de urgență provocată de baloanele de contrabandă din Belarus

Lituania, stare de urgență provocată de baloanele de contrabandă din BelarusSursa foto: X.com
Lituania a declarat marți stare de urgență din cauza baloanelor de contrabandă provenite din Belarus, care reprezintă o amenințare pentru securitatea publică, a anunțat Guvernul țării.

Lituania acuză Belarusul de contrabandă prin baloane meteorologice

Guvernul lituanian a declarat stare de urgență după ce traficanți au folosit baloane meteorologice din Belarus pentru a transporta țigarete de contrabandă peste frontieră. Operațiunile aeroportului din Vilnius au fost întrerupte în mai multe rânduri, iar traficul aerian a fost perturbat.

„Starea de urgență este declarată nu doar din cauza perturbărilor traficului aerian civil, ci și pentru protecția intereselor securității naționale”, a declarat ministrul de Interne, Vladislav Kondratovic, într-o ședință guvernamentală transmisă live.

Durata stării de urgență nu a fost precizată imediat. Autoritățile monitorizează situația pentru a preveni noi incidente și pentru a proteja securitatea publică.

Armata Lituaniei primește competențe sporite în starea de urgență

Belarusul neagă orice responsabilitate privind baloanele de contrabandă și acuză Lituania de provocări, după ce a trimis o dronă pentru a lansa documente considerate extremiste. În februarie 2022, Belarusul a autorizat folosirea teritoriului său în invazia Rusiei în Ucraina.

Lituania

Lituania. Sursa foto: Pixabay

Ministrul de Interne, Vladislav Kondratovic, a declarat că starea de urgență a fost instituită nu doar din cauza perturbărilor traficului civil, ci și pentru protecția securității naționale. Măsura oferă armatei libertate operațională sporită, acționând împreună cu poliția sau independent.

Ursula Von der Leyen condamnă incursiunile cu baloane drept un „atac hibrid”

Lituania, membru NATO și UE și fostă republică sovietică, respinge acuzațiile Belarului, catalogându-le drept mincinoase. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că situația de la frontieră se agravează.

Țara a mai instituit stare de urgență în 2021 pentru traficul ilegal de migranți din Belarus și în 2022, după invazia Rusiei în Ucraina, temându-se că ar putea fi vizată. Măsurile reflectă preocupările Lituaniei pentru securitatea frontierelor și protecția națională.

 

