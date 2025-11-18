România a cumpărat Portul Giurgiulești. Tranzacția care poate schimba direcția economică a Republicii Moldova

Republica Moldova. România a cumpărat Portul Internațional Liber Giurgiulești, o tranzacție care ar putea redefini direcția economică a Republicii Moldova, prin atragerea de investiții serioase, dezvoltarea infrastructurii și creșterea nivelului de trai al cetățenilor. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul român Nicu Ștefănuță, în urma întrevederii avute la Bruxelles, pe 18 noiembrie, cu premierul Alexandru Munteanu. Oficialul susține că tranzacția ar fi fost realizată recent.

Ștefănuță a afirmat că una dintre cele mai mari provocări ale procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este „starea economiei, care este net inferioară celor europene”.

„Nominalizarea lui Alexandru Munteanu, un manager internațional cu multă experiență, cam la această întrebare oferă răspuns: Cum aducem investiții serioase în Republica Moldova? Cum creștem nivelul de trai al oamenilor? Și România este parte din soluție. Recent, a cumpărat portul Giurgiulești. Nu mulți știu că aceasta este o investiție strategică și deșteaptă, pentru că un port este infrastructură critică. Îmi place mult seriozitatea și unitatea de care dă dovadă Moldova. Două adjective de care avem și noi mare nevoie. Moldova trebuie să fie în UE alături de țara-soră, România!”, a declarat europarlamentarul.

Reprezentanții Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării au menționat pentru Teleradio-Moldova că vor reveni ulterior cu o poziție oficială privind tranzacția.

În vara anului 2024, România și-a anunțat oficial intenția de a cumpăra, prin Portul Constanța, 100% din capitalul companiei „Danube Logistics” SRL, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești. Bucureștiul și-a propus investiții de peste 24 de milioane de euro pentru modernizarea portului, considerat un punct vital pentru conectarea Republicii Moldova la coridoarele comerciale europene și la Marea Neagră.

Premierul Alexandru Munteanu a discutat cu europarlamentarii români Siegfried Mureșan, Nicolae Ștefănuță, Victor Negrescu și Dan Barna, mulțumindu-le pentru sprijinul constant oferit Republicii Moldova în instituțiile europene.

„România este cel mai ferm susținător al Republicii Moldova în toate capitalele și instituțiile europene. Prietenii noștri din Parlamentul European ne reprezintă vocea, interesele și mențin constant subiectul integrării europene a țării noastre pe agenda instituțiilor europene”, a declarat Munteanu.

Eurodeputații au reiterat angajamentul de a sprijini accelerarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE, evidențiind inclusiv deschiderea, pe 7 noiembrie, a unui birou permanent al Parlamentului European la Chișinău.

Siegfried Mureșan a menționat că Republica Moldova este pregătită tehnic pentru deschiderea negocierilor pe capitole și că momentul politic este favorabil avansării rapide a procesului de aderare.

„Guvernul Munteanu beneficiază de susținerea majorității absolute a Parlamentului Republicii Moldova, o majoritate proeuropeană obținută în urma alegerilor din luna septembrie. Acest lucru îi oferă stabilitate și predictibilitate pentru continuarea reformelor necesare aderării la Uniunea Europeană”, a afirmat europarlamentarul.

La rândul său, Dan Barna a evidențiat că progresele Republicii Moldova sunt confirmate în raportul comisarei europene pentru Extindere, Marta Kos.

„Mesajul nostru din Parlamentul European este clar: R. Moldova e pregătită pentru următorul pas – deschiderea negocierilor de aderare și beneficiază de susținerea deplină a majorității europarlamentarilor români. UE poate și are instrumentele necesare să accelereze integrarea. Sprijinul nostru pentru drumul european al R. Moldova continuă”, a transmis Barna.

Premierul Munteanu se află la Bruxelles în perioada 17–18 noiembrie, promovând agenda europeană a țării și participând la întrevederi cu înalți oficiali ai Uniunii Europene.

Interesul României pentru Portul Giurgiulești datează încă din 2023, iar în 2024 Bucureștiul a înființat o echipă guvernamentală de negociere. Portul reprezintă un punct cheie de acces al Republicii Moldova la căile navigabile internaționale, fiind vital pentru exporturile și importurile țării.

În prezent, Portul Internațional Liber Giurgiulești este operat de Danube Logistics, companie deținută de BERD, iar Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești este administrat de Întreprinderea de Stat „Portul Fluvial Ungheni”.

Poziționarea strategică la intersecția rutelor comerciale dintre UE și statele din estul Europei, aproape de granițele română și ucraineană, oferă Moldovei un avantaj logistic unic.

Ministerul Infrastructurii de la Chișinău a anunțat că va reveni cu o reacție oficială privind tranzacția. Urmează discuții tehnice pentru stabilirea regimului de administrare, a condițiilor de cooperare și a planurilor de modernizare.

Dacă preluarea se confirmă, Portul Giurgiulești ar putea deveni un hub logistic regional, consolidând legăturile economice dintre Chișinău și București și amplificând fluxul comercial internațional într-un moment crucial pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.