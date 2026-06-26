Un jucător din România a câștigat, joi, un premiu de 524.456,80 de lei la jocul Noroc, în urma extragerilor organizate de Loteria Română. Potrivit reprezentanților companiei, premiul a fost acordat la categoria N+3, iar biletul câștigător a fost achiziționat online, prin intermediul platformei joaca.loto.ro.

La aceeași extragere a fost înregistrat și un alt câștig important.

La Loto 5/40, un jucător a obținut 98.931,50 de lei la categoria a II-a, cu un bilet jucat la o agenție loto din localitatea Moldovița, județul Suceava, anunță reprezentanții companiei.

Loteria Română a anunțat că, în urma extragerilor din 26 iunie, au fost acordate 20.620 de câștiguri, valoarea totală a premiilor depășind 2,3 milioane de lei.

Duminică, 28 iunie, vor avea loc noi extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, cu reporturi consistente puse în joc, potrivit companiei.

Premiul de categoria I la Loto 6/49 nu a fost câștigat, astfel că reportul a ajuns la peste 35,59 milioane de lei, echivalentul a peste 6,80 milioane de euro.

La Noroc, reportul cumulat depășește 6,93 milioane de lei, adică peste 1,32 milioane de euro.

La Joker, reportul de categoria I este de peste 831.900 de lei, în timp ce la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 171.400 de lei, iar la categoria a III-a unul de peste 80.900 de lei. Totodată, la Noroc Plus, reportul de categoria I a trecut de 335.300 de lei.

La Loto 5/40, reportul la categoria I este de peste 66.900 de lei, iar la Super Noroc, reportul cumulat depășește 290.300 de lei.

Toate aceste premii vor putea fi câștigate la extragerile programate duminică, 28 iunie. Astfel, românii vor avea noi șanse de câștig în acest weekend.