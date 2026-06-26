Social

Un român s-a îmbogățit peste noapte. Premiu de peste jumătate de milion de lei la Noroc

Comentează știrea
Un român s-a îmbogățit peste noapte. Premiu de peste jumătate de milion de lei la NorocLoto. Sursa foto: Freepik
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un jucător din România a câștigat, joi, un premiu de 524.456,80 de lei la jocul Noroc, în urma extragerilor organizate de Loteria Română. Potrivit reprezentanților companiei, premiul a fost acordat la categoria N+3, iar biletul câștigător a fost achiziționat online, prin intermediul platformei joaca.loto.ro.

Un român a dat lovitura la Noroc. A câștigat peste o jumătate de milion de lei

La aceeași extragere a fost înregistrat și un alt câștig important.

La Loto 5/40, un jucător a obținut 98.931,50 de lei la categoria a II-a, cu un bilet jucat la o agenție loto din localitatea Moldovița, județul Suceava, anunță reprezentanții companiei.

Loto

Sursa foto: Pixabay.com

Peste 20.000 de premii acordate la extragerile de joi

Loteria Română a anunțat că, în urma extragerilor din 26 iunie, au fost acordate 20.620 de câștiguri, valoarea totală a premiilor depășind 2,3 milioane de lei.

Putin, amenințat cu o revoltă din propria armată. Cine este Alexander Lunin, omul care înfruntă Kremlinul
Putin, amenințat cu o revoltă din propria armată. Cine este Alexander Lunin, omul care înfruntă Kremlinul
Siegfried Mureșan, oficial candidatul PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier
Siegfried Mureșan, oficial candidatul PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier

Duminică, 28 iunie, vor avea loc noi extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, cu reporturi consistente puse în joc, potrivit companiei.

Report de peste 6,8 milioane de euro la Loto 6/49

Premiul de categoria I la Loto 6/49 nu a fost câștigat, astfel că reportul a ajuns la peste 35,59 milioane de lei, echivalentul a peste 6,80 milioane de euro.

La Noroc, reportul cumulat depășește 6,93 milioane de lei, adică peste 1,32 milioane de euro.

Mize importante și la Joker și Super Noroc

La Joker, reportul de categoria I este de peste 831.900 de lei, în timp ce la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 171.400 de lei, iar la categoria a III-a unul de peste 80.900 de lei. Totodată, la Noroc Plus, reportul de categoria I a trecut de 335.300 de lei.

La Loto 5/40, reportul la categoria I este de peste 66.900 de lei, iar la Super Noroc, reportul cumulat depășește 290.300 de lei.

Toate aceste premii vor putea fi câștigate la extragerile programate duminică, 28 iunie. Astfel, românii vor avea noi șanse de câștig în acest weekend.

Stiri calde

12:49 - „Partidul Gândacilor” mobilizează sute de tineri în India. Fraudele la examene, în centrul protestelor

12:36 - Putin, amenințat cu o revoltă din propria armată. Cine este Alexander Lunin, omul care înfruntă Kremlinul

12:27 - Maia Sandu spune că blocajele de la frontiera cu România nu pot fi rezolvate de Chișinău

12:15 - Un român s-a îmbogățit peste noapte. Premiu de peste jumătate de milion de lei la Noroc

12:07 - Decizie majoră privitoare la arme, la Curtea Supremă a SUA. „Regula vampirilor”, respinsă

12:00 - Cine controlează de fapt România? Secretele „Grupului de la Cluj” și jocurile puterii

HAI România!

Cine controlează de fapt România? Secretele „Grupului de la Cluj” și jocurile puterii

Cine controlează de fapt România? Secretele „Grupului de la Cluj” și jocurile puterii

Partidul Național Liberal moare așa cum moare și România: fără spectacol, fără lăutari, fără dric

Partidul Național Liberal moare așa cum moare și România: fără spectacol, fără lăutari, fără dric

Actoria pentru copii, business și/sau educație?

Actoria pentru copii, business și/sau educație?

Proiecte speciale