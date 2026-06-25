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Tragerea Loto 6/49, 25 iunie 2026. Numerele câștigătoare și reporturile puse în joc

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Tragerea Loto 6/49, 25 iunie 2026. Numerele câștigătoare și reporturile puse în jocTragerea Loto. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Loteria Română a organizat joi, 25 iunie 2026, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Înaintea extragerilor, la Loto 6/49 era disponibil un report de peste 34,79 milioane de lei, echivalentul a peste 6,64 milioane de euro, în timp ce la Noroc premiul cumulat depășea 7,30 milioane de lei, adică peste 1,39 milioane de euro.

Tragerea Loto 6/49, 25 iunie 2026. Numerele câștigătoare

Loto 6/49: 10, 7, 4, 47, 21, 26

Noroc: 8 1 3 6 1 2 7

Joker: 35, 23, 8, 19, 1 + 2

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Noroc Plus: 5 0 1 1 8 3

Loto 5/40: 25, 37, 15, 34, 33, 39

Super Noroc: 1 0 2 9 3 5

Reporturi importante la mai multe jocuri

La Loto 6/49, reportul la categoria I a depășit 34,79 milioane de lei, echivalentul a peste 6,64 milioane de euro. La jocul Noroc, reportul cumulat a fost de peste 7,30 milioane de lei, adică peste 1,39 milioane de euro.

Loteria Română a anunțat și premii consistente la celelalte jocuri. La Joker, reportul la categoria I a depășit 668.500 de lei (peste 127.600 de euro), iar la categoria a II-a era disponibil un report de peste 136.000 de lei. Totodată, la categoria a III-a reportul a trecut de 45.600 de lei.

La Noroc Plus, reportul la categoria I a depășit 319.200 de lei (peste 60.900 de euro). La Loto 5/40, la categoria a II-a, a fost pus în joc un report de peste 65.400 de lei, iar la Super Noroc reportul cumulat a trecut de 280.100 de lei, echivalentul a peste 53.400 de euro.

Loteria Română

Loteria Română. Sursă foto: Facebook

Peste 24.000 de câștiguri la extragerea precedentă

La tragerile organizate duminică, 21 iunie, Loteria Română a acordat peste 24.450 de câștiguri, în valoare totală de peste 3,74 milioane de lei.

La aceeași extragere a fost câștigat și premiul de categoria I la 5/40, în valoare de 1.487.511 lei. Biletul câștigător a fost jucat la o agenție loto din Sectorul 3 al Capitalei.

Ultimul mare premiu la Loto 6/49 a fost acordat în februarie

Cel mai recent câștig de categoria I la Loto 6/49 a fost înregistrat pe 12 februarie 2026. Premiul a avut o valoare de 22.948.891,68 lei, adică peste 4,5 milioane de euro. Biletul câștigător a fost cumpărat online și a costat 28 de lei.

Ulterior, Loteria Română a anunțat că premiul a fost revendicat de un bărbat din județul Botoșani, în vârstă de aproximativ 50 de ani, care lucrează în domeniul transporturilor și joacă aceleași numere de mai bine de zece ani. De la acel câștig, premiul de categoria I la Loto 6/49 a continuat să crească, iar la extragerea de duminică valoarea acestuia a depășit pragul de 6 milioane de euro.

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