Un român a modificat total o Dacia 1300. Polițiștilor nu le-a venit să creadă

Un clujan a reușit imposibilul, transformând o Dacia 1300 într-o mașină electrică. Proprietarul i-a surprins inclusiv pe polițiștii de la RAR, care, după ce au făcut inspecția automobilului, l-au omologat.

Bărbatul spune că visa de multă vreme să-și cumpere o Dacie veche pe care s-o facă electrică.

"În timp ce căutam o mașină, am văzut una deja făcută electrică. Nu mi-a venit să cred. L-am sunat pe om, am mers, văzut mașina și apoi am cumpărat-o", a declarat proprietarul.

A investit aproape 30.000 de euro

Pentru a o omologa și a o aduce la stadiul de a i se permite să circule pe drumurile publice, clujeanul a investit aproape 30.000 de euro.

Mașina atinge o viteză maximă de 110 km/h, într-o singură treaptă de viteză și dispune de o cutie de viteze mecanică, provenită de la o Dacia Papuc diesel.

Masa mașinii a crescut cu 300 kg, așa că proprietarul a trebuit să monteze suspensii mai puternice.

Dacia 1300 convertită la mașină electrică are un motor de 40KW, o baterie de 20KWh și o putere de 41 CP.

Mașina a fost omologată la RAR cu o autonomie de 155 km.

Dacia 1300 electrică are și numere verzi de înmatriculare, iar proprietarul a inscripționat pe ea ”Dacia 1300 electrică”.

Modelul Spring

Prima mașină electrică de la Dacia a fost lansată oficial în 2021. Este vorba despre modelul Spring, care s-a bucurat de o popularitate destul de mare.

Modelul electric a înregistrat vânzări record în România.