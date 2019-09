Și cum „bătrâna” Dacie a tot evoluat, din punct de vedere tehnologic, sub comanda Renault, iată că francezii trec la nivelul următor. Cel al mașinilor viitorului, „electric cars”. Un care are toate șansele să devină realitate mai repede decât am fi crezut.

Iar cea mai tare veste este legată de preț. Dacia electrică va fi mai ieftină chiar decât modelul Renault Zoe, care, cel puțin pentru moment, rămâne cea mai ieftină mașină electrică de pe piață, scrie impact.ro.

Cu toate că nu a avut stand la Salonul Auto de la Frankfurt, Dacia a fost pe buzele vizitatorilor, iar unii i-au pus întrebări despre planurile uzinei de la Mioveni direct CEO-ului Group Renault. Thierry Ballore a lăsat să se înțeleagă că se are în vedere lansarea pe piața europeană a unui SUV electric la un preț foarte scăzut – doar 10.000 de euro!!!

Ca o comparație, Renault Zoe, cel mai ieftin automobil 100% electric, costă 24.000 de euro!

Nu se știe cum va arăta primul SUV electric produs de Dacia, dar se pare că platforma tehnologică pe care se va construi este Renault K-ZE, proaspăt lansat în China, după încheierea alianței cu Nissan.

„Facem bani cu mașinile electrice cu volume modeste, în termeni absoluți. Dacă proiectăm ce urmează să se întâmple pe piață, avem o estimare clară că putem încă să facem bani, a declarat Thierry Ballore, CEO Renault.

Altfel spus, încă nu se știe sub ce marcă va fi vândută noua mașină, cu logo Renault sau Dacia. Singura certitudine o reprezintă prețul, care va fi cel mai mic de pe piața mașinilor electrice!

Te-ar putea interesa și: