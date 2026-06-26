Un program bazat pe Inteligență Artificială integrat în motorul de căutare DuckDuckGo a generat informații false potrivit cărora președintele Statelor Unite, Donald Trump, și vicepreședintele JD Vance ar fi murit din cauza rabiei, potrivit Futurism.

În răspunsul afișat, programul susținea în mod fals că Donald Trump ar fi murit la începutul lunii iunie și lega acest scenariu de o serie de evenimente în care era implicat și JD Vance.

„Infecția a fost legată de o serie de evenimente în care a fost implicat și vicepreședintele JD Vance, care a murit cu puțin timp înaintea lui Trump”, este răspunsul programului cu IA.

Mai mult, răspunsul conținea secțiuni precum „Data decesului” și „Circumstanțele morții sale”, în care erau prezentate alte informații false. Programul făcea trimitere la surse precum wkna49.com și abcnews.com, folosite în mod eronat pentru a susține afirmațiile false.

Textul includea și referiri la presupuse tratamente neconvenționale recomandate de Robert F. Kennedy Jr., precum și o fotografie a lui Donald Trump.

Potrivit specialiștilor, este posibil ca programul să fi preluat comentarii publicate în glumă sau mesaje care răspândeau în mod intenționat informații false, transformându-le într-un răspuns prezentat ca fiind credibil.

Conform unui studiu realizat recent, funcția AI Overviews din Google poate furniza un număr semnificativ de informații eronate. Analiza, realizată de startup-ul de inteligență artificială Oumi la solicitarea publicației The New York Times, arată că aproximativ 90% dintre răspunsurile generate de AI sunt corecte.

Totuși, având în vedere că Google procesează anual peste cinci mii de miliarde de căutări, chiar și un procent redus de erori se traduce în zeci de milioane de răspunsuri incorecte în fiecare oră și sute de mii în fiecare minut.

Raportul evidențiază și o altă problemă importantă. În cazul a peste jumătate dintre răspunsurile analizate, informațiile nu au putut fi verificate complet, deoarece sursele indicate de sistemul AI nu susțineau în totalitate concluziile prezentate.