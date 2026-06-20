Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu mai consideră compania de inteligență artificială Anthropic o amenințare la securitatea națională, după ce în urmă cu o săptămână lua în calcul această posibilitate. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat emisiunii „The Axios Show”, publicat vineri.

Comentariile vin în contextul unei dispute între administrația americană și Anthropic privind accesul cetățenilor străini la cele mai avansate modele de inteligență artificială ale companiei, Fable 5 și Mythos 5.

Subiectul este important pentru că face parte din dezbaterea mai amplă privind securitatea tehnologică și controlul exporturilor de AI avansată.

Întrebat de Axios dacă îl consideră pe CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, sau compania însăși o amenințare la adresa securității naționale, Trump a răspuns:

„Ei bine, nu acum, dar acum o săptămână, poate.”

Președintele american a afirmat că Anthropic a reacționat „foarte rapid” și „responsabil” la solicitările administrației privind restricționarea accesului la tehnologia sa de ultimă generație.

Potrivit informațiilor prezentate de Axios, compania a suspendat săptămâna trecută accesul utilizatorilor la modelele Fable 5 și Mythos 5 după ce administrația Trump a cerut blocarea accesului cetățenilor străini la aceste sisteme AI.

Mai mulți membri ai echipei tehnice de conducere a Anthropic urmau să se întâlnească în această săptămână cu oficiali ai administrației americane pentru a discuta măsurile privind accesul internațional la modelele avansate de inteligență artificială.

Tema a devenit una sensibilă pentru Washington, pe fondul preocupărilor legate de utilizarea tehnologiilor AI de ultimă generație în domenii considerate strategice pentru securitatea națională.

În același timp, Trump și liderii statelor din Grupul celor Șapte (G7) s-au întâlnit în această săptămână cu reprezentanți ai industriei tehnologice, inclusiv cu Dario Amodei, în cadrul summitului desfășurat în Franța.

În interviul acordat Axios, președintele american nu a exclus posibilitatea utilizării unor prerogative speciale prevăzute de Defense Production Act (Legea privind producția de apărare), un instrument care oferă guvernului federal autorități extinse în situații considerate de interes pentru securitatea națională.

„Am puterea de a folosi multe instrumente. Dar nu sunt sigur că trebuie să fac asta”, a declarat Trump referindu-se la această lege.

Declarația sugerează că administrația păstrează opțiunea unor măsuri suplimentare, chiar dacă tensiunile dintre Washington și Anthropic par să se fi redus în ultimele zile.

Solicitată să comenteze afirmațiile președintelui american, Anthropic a transmis că lucrează în continuare împreună cu administrația SUA pentru găsirea unei soluții.

„Suntem recunoscători administrației pentru colaborarea continuă în vederea rezolvării acestei probleme cât mai rapid posibil. Rămânem angajați să lucrăm alături de ei pentru obiectivele noastre comune de a proteja infrastructura critică și de a ne asigura că Statele Unite rămân lider mondial în domeniul inteligenței artificiale”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.