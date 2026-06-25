Un om de afaceri achitat definitiv într-un dosar de șantaj va primi despăgubiri de 1.000 de euro pentru cele 24 de ore de reținere, după ce Curtea de Apel București a menținut hotărârea pronunțată anterior de Tribunalul București. Instanța a respins apelurile formulate atât de reclamant, cât și de Statul Român, menținând cuantumul daunelor morale acordate, potrivit Justnews.

Cazul îl privește pe omul de afaceri Mircea-Nicolae Rusenescu, reținut la 1 noiembrie 2019 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, în urma unui flagrant organizat după o plângere depusă de SC Dante International SA, compania care deține eMAG.

Acesta a fost acuzat de șantaj la adresa unui director al platformei eMAG Marketplace și a rămas în custodia autorităților timp de 24 de ore.

Dosarul a fost trimis în judecată în decembrie 2021, însă Judecătoria Buftea a dispus achitarea lui Mircea-Nicolae Rusenescu prin sentința din 31 octombrie 2023, reținând că „fapta nu este prevăzută de legea penală”. Hotărârea a rămas definitivă la 5 februarie 2025, după ce Curtea de Apel București a respins apelul.

Ulterior, în iunie 2025, omul de afaceri a dat în judecată Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, solicitând daune morale în valoare de 30.000 de euro pentru privarea nejustă de libertate.

Analizând cererea, magistrații de la Tribunalul București au concluzionat că reclamantul are dreptul la despăgubiri pentru reținerea considerată injustă, însă au stabilit că valoarea acestora trebuie raportată la durata măsurii preventive și la practica instanțelor în cazuri similare.

Judecătorii au reținut că reținerea a durat doar 24 de ore, iar suferința morală a avut o intensitate moderată. În consecință, au acordat despăgubiri în cuantum de 1.000 de euro, apreciind că această sumă reprezintă o compensație rezonabilă pentru prejudiciul moral suferit.

Prin hotărârea pronunțată la 11 noiembrie 2025, Tribunalul București a admis doar în parte acțiunea și a obligat Statul Român la plata echivalentului în lei a sumei de 1.000 de euro, calculată la cursul BNR din ziua plății. Totodată, instanța a luat act că reclamantul și-a rezervat dreptul de a solicita cheltuielile de judecată într-o acțiune separată.

Atât reclamantul, cât și Statul Român au contestat hotărârea, însă Curtea de Apel București a respins ambele apeluri ca nefondate.

Potrivit minutei pronunțate la 8 iunie 2026, instanța a decis:

„Respinge apelurile ca nefondate. Cu drept de recurs în 30 de zile de la comunicare; cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucureşti.”

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.