Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) a realizat un sondaj de opinie la nivel naţional, în perioada 11-18 iunie 2021, la care au participat 1.067 de respondenți, votanți în vârstă de 18 ani şi peste.

Potrivit CURS, printre întrebările primite de respondenţi s-a numărat şi întrebarea: Câtă încredere aveți în următoarele personalități politice?

Deși în scădere, cel mai popular politician rămâne Klaus Iohannis cu 33%

Aşadar, după cum puteţi observa, cel mai popular, deși în scădere, rămâne președintele Klaus Iohannis. Este urmat la mare distanță de președintele principalului partid de Opoziție, Marcel Ciolacu cu 26% și Florin Cîțu, prim-ministrul României cu 19%.

Liderul AUR, George Simion, se bucură de 18% încredere, și doar 44% neîncredere, în timp ce liderul PNL, Ludovic Orban are o neîncredere de 77% și o încredere de 18%, potrivit Antena 3.

Top 10 politicien în care românii au încredere: Dan Barna, în coada topului

1.Klaus Iohannis – 33%

2.Marcel Ciolacu (PSD) – 26%

3.Florin Cîțu (PNL) – 19%

4.George Simion (AUR) – 18%

5.Ludovic Orban (PNL) – 18%

6.Cristian Diaconescu (PMP) – 17%

7.Victor Ponta (Pro Romania) – 17%

8.Dacian Cioloș (USR PLUS) – 15%

9.Traian Băsescu (PMP) – 14%

10.Dan Barna (USR PLUS) – 14%

Urmează Anca Dragu (USR PLUS) cu 14% şi Kelemen Hunor (UDMR) cu 11%.

Universul de eşantionare: populaţia adultă rezidentă din România, în vârstă 18 ani şi peste

Volumul eşantionului: 1107 respondenţi, votanţi în vârstă de 18 ani şi peste

Tipul eșantionului: probabilist, multistadial, stratificat

Marja maximă de eroare la nivelul întregului eșantion: +/-3% la un nivel de încredere de 95%

Metoda de culegere a datelor: metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Validarea eșantionului: s-a realizat pe baza ultimelor date INS

Datele sunt neponderate

Perioada de realizare: 14-17 aprilie, 2021