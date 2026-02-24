Un nou scenariu al cercetătorilor explică formarea inelelor lui Saturn și apariția satelitului Titan 

Cercetătorii cred că au descifrat, în sfârșit, misterul formării inelelor spectaculoase ale lui Saturn și al apariției principalului său satelit, Titan, potrivit CNN.

Dintre cei 274 de sateliți cunoscuți ai lui Saturn, Titan se remarcă drept cel mai spectaculos. Este mai mare decât Mercur și are o atmosferă densă.

Datele trimise de sonda Cassini între 2004 și 2017 au arătat două aspecte neașteptate: Titan se îndepărtează de Saturn cu aproximativ 11 centimetri pe an, mult mai rapid decât estimau inițial cercetătorii, iar planeta are o înclinație axială de 26,7 grade, un fenomen care a stârnit îndelung nedumerire în rândul comunității științifice.

Un studiu recent publicat în The Planetary Science Journal, semnat de Matija Ćuk de la Institutul SETI, prezintă un scenariu dramatic. Potrivit cercetării, în urmă cu aproximativ 500 de milioane de ani, Titan s-ar fi ciocnit cu un satelit de dimensiuni mari, denumit „proto-Hyperion”.

Impactul ar fi schimbat traiectoria lui Titan și ar fi influențat axa de rotație a lui Saturn. În același timp, fragmentele rezultate în urma coliziunii ar fi contribuit la apariția satelitului Hyperion și, mai târziu, la formarea inelelor care înconjoară planeta. Potrivit scenariului, luna dispărută avea rolul unei „ancore” gravitaționale între Saturn și Neptun, iar dispariția ei ar fi destabilizat acest echilibru fragil.

Analiza indică faptul că inelele celebre s-ar fi format la mult timp după coliziunea inițială. Pe măsură ce Titan s-a îndepărtat, a perturbat orbitele altor luni din apropiere și a declanșat o succesiune de ciocniri. Praful și gheața rezultate din aceste impacturi au dat naștere structurii inelare vizibile astăzi.

Misiunea NASA Dragonfly, programată să ajungă pe Titan în 2034, va analiza compoziția solului acestui satelit. Datele pe care le va transmite ar putea arăta dacă ipoteza coliziunii este corectă.

Deși scenariul este complex, astronomii îl consideră foarte probabil, ținând cont de interacțiunile gravitaționale intense din sistemul saturnian.